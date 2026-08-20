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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5447 (Muerto) y las letras son: B G G Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 20 de agosto

 1°5447 11°9308 
 4385  12°9182
 3°7866  13°0745 
 6079  14°3915 
 4384  15°5548 
 6°3616  16°3539
 7231  17°0625 
 4855  18°9248 
 5754  19°5798 
 10°2765  20°4897 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 20 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 20 de agosto. A la cabeza salió el número 5885 - Linterna.

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 1°5885 11°0774 
 8936   12°8506
 3°8479  13°3259 
 7067  14°0143 
 5285  15°9544 
 6°2235  16°6427
 6836  17°1995 
 9778  18°8479 
 2464  19°5892 
 10°5389  20°7452 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre y transformación; no predice sucesos, sino que refleja cómo procesas pérdidas y cambios.

Según el contexto, puede señalar duelo no resuelto, necesidad de soltar apegos o un mensaje de tu inconsciente; atiende a las emociones y detalles del sueño.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza la búsqueda de claridad y guía: iluminar lo confuso, hallar respuestas y confiar en tu intuición.

También sugiere enfocarte en lo esencial, enfrentar miedos ocultos y tomar decisiones a partir de verdades que salen a la luz.