Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 20 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5447 (Muerto) y las letras son: B G G Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 20 de agosto

1° 5447 11° 9308 2° 4385 12° 9182 3° 7866 13° 0745 4° 6079 14° 3915 5° 4384 15° 5548 6° 3616 16° 3539 7° 7231 17° 0625 8° 4855 18° 9248 9° 5754 19° 5798 10° 2765 20° 4897

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 20 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 20 de agosto. A la cabeza salió el número 5885 - Linterna.

1° 5885 11° 0774 2° 8936 12° 8506 3° 8479 13° 3259 4° 7067 14° 0143 5° 5285 15° 9544 6° 2235 16° 6427 7° 6836 17° 1995 8° 9778 18° 8479 9° 2464 19° 5892 10° 5389 20° 7452

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre y transformación; no predice sucesos, sino que refleja cómo procesas pérdidas y cambios.

Según el contexto, puede señalar duelo no resuelto, necesidad de soltar apegos o un mensaje de tu inconsciente; atiende a las emociones y detalles del sueño.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza la búsqueda de claridad y guía: iluminar lo confuso, hallar respuestas y confiar en tu intuición.

También sugiere enfocarte en lo esencial, enfrentar miedos ocultos y tomar decisiones a partir de verdades que salen a la luz.