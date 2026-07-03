Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 8723 (Cocinero) y las letras son: I B M T.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 2 de julio

1° 8723 11° 1498 2° 8593 12° 6365 3° 0422 13° 2295 4° 3432 14° 2926 5° 3220 15° 7832 6° 5499 16° 3556 7° 3009 17° 0600 8° 0360 18° 6772 9° 1952 19° 6988 10° 2051 20° 4470

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 2 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 2 de julio. A la cabeza salió el número 9079 - Ladrón.

1° 9079 11° 9861 2° 3629 12° 7745 3° 6143 13° 4252 4° 4458 14° 1430 5° 7478 15° 7486 6° 3803 16° 4468 7° 5817 17° 4942 8° 8520 18° 7555 9° 2035 19° 8841 10° 5429 20° 1054

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza transformación y cuidado: estás cocinando ideas, proyectos o emociones para llevarlas a su punto óptimo.

También puede señalar organización y paciencia; si el cocinero está agobiado o la comida se quema, sugiere estrés o falta de equilibrio en tu vida diaria.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con Ladrón suele reflejar miedo a pérdidas, vulnerabilidad o falta de control. Indica preocupación por tu seguridad, tus recursos o tus límites.

También puede simbolizar culpa o sentir que alguien te roba tiempo, energía o reconocimiento. Invita a revisar en quién confías y qué necesitas proteger.