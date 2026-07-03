La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7240 (El Cura) y las letras son: I F G J.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 2 de julio

1° 7240 11° 5166 2° 7414 12° 3992 3° 4460 13° 5124 4° 4722 14° 4449 5° 8967 15° 6905 6° 3671 16° 5777 7° 6282 17° 7544 8° 3085 18° 1494 9° 3047 19° 0348 10° 4471 20° 7001

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 2 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 2 de julio. A la cabeza salió el número 6663 - Casamiento.

1° 6663 11° 6165 2° 8535 12° 0212 3° 6088 13° 5615 4° 2777 14° 5582 5° 3902 15° 2402 6° 1343 16° 4023 7° 1710 17° 1518 8° 6836 18° 4970 9° 4690 19° 5531 10° 4137 20° 9838

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele reflejar una búsqueda de guía moral, necesidad de perdón o reconciliación con tus valores. También puede señalar deseo de consejo espiritual o claridad ante una decisión importante.

Si el cura aparece sereno, sugiere paz y apoyo; si es severo o distante, indica culpa, juicios internos o miedo a fallar a tus principios. El contexto del sueño afina el mensaje personal.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y deseo de estabilidad. Puede reflejar crecimiento personal o la integración de aspectos opuestos de tu vida.

También puede señalar presión social, dudas o miedo al cambio. El contexto del sueño y tus emociones al despertar orientan su verdadero significado.