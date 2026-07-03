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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7240 (El Cura) y las letras son: I F G J.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 2 de julio

 1°7240 11°5166 
 7414  12°3992
 3°4460  13°5124 
 4722  14°4449 
 8967  15°6905 
 6°3671  16°5777
 6282  17°7544 
 3085  18°1494 
 3047  19°0348 
 10°4471  20°7001 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 2 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 2 de julio. A la cabeza salió el número 6663 - Casamiento.

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 1°6663 11°6165 
 8535   12°0212
 3°6088  13°5615 
 2777  14°5582 
 3902  15°2402 
 6°1343  16°4023
 1710  17°1518 
 6836  18°4970 
 4690  19°5531 
 10°4137  20°9838 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele reflejar una búsqueda de guía moral, necesidad de perdón o reconciliación con tus valores. También puede señalar deseo de consejo espiritual o claridad ante una decisión importante.

Si el cura aparece sereno, sugiere paz y apoyo; si es severo o distante, indica culpa, juicios internos o miedo a fallar a tus principios. El contexto del sueño afina el mensaje personal.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y deseo de estabilidad. Puede reflejar crecimiento personal o la integración de aspectos opuestos de tu vida.

También puede señalar presión social, dudas o miedo al cambio. El contexto del sueño y tus emociones al despertar orientan su verdadero significado.