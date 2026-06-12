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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9987 (Piojos) y las letras son: B C G R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 11 de junio

 1°9987 11°3442 
 4244  12°6786
 3°8437  13°2145 
 4241  14°3779 
 2760  15°5241 
 6°1584  16°5425
 5256  17°9880 
 4630  18°6366 
 1810  19°5156 
 10°2789  20°9612 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 11 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 11 de junio. A la cabeza salió el número 8322 - Loco.

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 1°8322 11°8806 
 1973   12°9485
 3°1595  13°5898 
 6861  14°6128 
 2784  15°2306 
 6°2433  16°0420
 5279  17°7194 
 9565  18°6972 
 1903  19°8552 
 10°5263  20°7814 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos simboliza preocupaciones, estrés y sentirse invadido por pequeños problemas. También puede señalar culpa o influencias negativas cercanas.

Invita a depurar y poner límites: revisar relaciones y hábitos y cuidar tu bienestar emocional. Al afrontarlo, recuperas control y calma.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un loco sugiere caos interno o miedo a perder el control; tu mente procesa tensiones y conductas desbordadas.

También puede simbolizar libertad y deseo de romper reglas, invitándote a ser espontáneo sin caer en impulsos imprudentes.