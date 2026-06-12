La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 11 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9987 (Piojos) y las letras son: B C G R.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 11 de junio

1° 9987 11° 3442 2° 4244 12° 6786 3° 8437 13° 2145 4° 4241 14° 3779 5° 2760 15° 5241 6° 1584 16° 5425 7° 5256 17° 9880 8° 4630 18° 6366 9° 1810 19° 5156 10° 2789 20° 9612

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 11 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 11 de junio. A la cabeza salió el número 8322 - Loco.

1° 8322 11° 8806 2° 1973 12° 9485 3° 1595 13° 5898 4° 6861 14° 6128 5° 2784 15° 2306 6° 2433 16° 0420 7° 5279 17° 7194 8° 9565 18° 6972 9° 1903 19° 8552 10° 5263 20° 7814

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos simboliza preocupaciones, estrés y sentirse invadido por pequeños problemas. También puede señalar culpa o influencias negativas cercanas.

Invita a depurar y poner límites: revisar relaciones y hábitos y cuidar tu bienestar emocional. Al afrontarlo, recuperas control y calma.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un loco sugiere caos interno o miedo a perder el control; tu mente procesa tensiones y conductas desbordadas.

También puede simbolizar libertad y deseo de romper reglas, invitándote a ser espontáneo sin caer en impulsos imprudentes.