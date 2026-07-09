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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6828 (El Cerro) y las letras son: E I O O.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 8 de julio

 1°6828 11°9980 
 2635  12°5403
 3°2536  13°2625 
 9709  14°5721 
 6493  15°7690 
 6°9591  16°7227
 4385  17°3192 
 3185  18°6523 
 3367  19°5922 
 10°0621  20°1382 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 8 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 8 de julio. A la cabeza salió el número 5071 - Excremento.

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 1°5071 11°1733 
 9566   12°3502
 3°5516  13°1428 
 0466  14°3040 
 4839  15°8276 
 6°4455  16°5595
 8475  17°8628 
 9329  18°7575 
 1048  19°4043 
 10°1006  20°3734 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y el deseo de superación. Subirlo refleja desafíos y la búsqueda de perspectiva.

También alude a raíces, comunidad o espiritualidad. Estar en la cima sugiere logro; al pie, preparación y paciencia.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele asociarse a la liberación y la transformación: dejar atrás cargas emocionales o situaciones tóxicas para abrir espacio a lo nuevo.

También puede simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la necesidad de enfrentar vergüenzas y asuntos ocultos para recuperar control.