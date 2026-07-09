Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6828 (El Cerro) y las letras son: E I O O.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 8 de julio

1° 6828 11° 9980 2° 2635 12° 5403 3° 2536 13° 2625 4° 9709 14° 5721 5° 6493 15° 7690 6° 9591 16° 7227 7° 4385 17° 3192 8° 3185 18° 6523 9° 3367 19° 5922 10° 0621 20° 1382

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 8 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 8 de julio. A la cabeza salió el número 5071 - Excremento.

1° 5071 11° 1733 2° 9566 12° 3502 3° 5516 13° 1428 4° 0466 14° 3040 5° 4839 15° 8276 6° 4455 16° 5595 7° 8475 17° 8628 8° 9329 18° 7575 9° 1048 19° 4043 10° 1006 20° 3734

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas altas y el deseo de superación. Subirlo refleja desafíos y la búsqueda de perspectiva.

También alude a raíces, comunidad o espiritualidad. Estar en la cima sugiere logro; al pie, preparación y paciencia.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele asociarse a la liberación y la transformación: dejar atrás cargas emocionales o situaciones tóxicas para abrir espacio a lo nuevo.

También puede simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la necesidad de enfrentar vergüenzas y asuntos ocultos para recuperar control.