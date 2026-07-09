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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6828 (El Cerro) y las letras son: E I O O.
Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 8 de julio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 8 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 8 de julio. A la cabeza salió el número 5071 - Excremento.
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|1733
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|3502
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|0466
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¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con el cerro?
Soñar con El Cerro simboliza metas altas y el deseo de superación. Subirlo refleja desafíos y la búsqueda de perspectiva.
También alude a raíces, comunidad o espiritualidad. Estar en la cima sugiere logro; al pie, preparación y paciencia.
¿Qué significa soñar con excremento?
Soñar con excremento suele asociarse a la liberación y la transformación: dejar atrás cargas emocionales o situaciones tóxicas para abrir espacio a lo nuevo.
También puede simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la necesidad de enfrentar vergüenzas y asuntos ocultos para recuperar control.