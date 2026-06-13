Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7745 (El Vino) y las letras son: U F J V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 12 de junio

1° 7745 11° 8700 2° 7876 12° 6697 3° 1932 13° 9157 4° 7307 14° 8217 5° 6974 15° 0556 6° 1422 16° 9762 7° 6093 17° 5229 8° 2840 18° 5660 9° 9310 19° 0918 10° 9118 20° 3044

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 12 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 12 de junio. A la cabeza salió el número 9688 - El Papa.

1° 9688 11° 1539 2° 0294 12° 5155 3° 5866 13° 1013 4° 8071 14° 4902 5° 1270 15° 0956 6° 1964 16° 3190 7° 6379 17° 1631 8° 7092 18° 0990 9° 2914 19° 8398 10° 6597 20° 4797

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino suele asociarse con celebración, placer y vínculos sociales; puede reflejar gratitud, éxito o un deseo de disfrutar más la vida.

Si el vino está agrio, se derrama o bebes en exceso, podría advertir sobre excesos, decisiones impulsivas o relaciones que requieren moderación y equilibrio.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele simbolizar guía espiritual, búsqueda de consejo moral o necesidad de claridad ante decisiones importantes. También puede reflejar respeto por la autoridad y deseo de aprobación.

Si el Papa aparece amable o cercano, sugiere paz interior y reconciliación; si es distante o crítico, puede señalar culpa o conflictos con normas. El contexto del sueño y tus creencias personales matizan el significado.