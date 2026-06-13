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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7745 (El Vino) y las letras son: U F J V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 12 de junio

 1°7745 11°8700 
 7876  12°6697
 3°1932  13°9157 
 7307  14°8217 
 6974  15°0556 
 6°1422  16°9762
 6093  17°5229 
 2840  18°5660 
 9310  19°0918 
 10°9118  20°3044 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 12 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 12 de junio. A la cabeza salió el número 9688 - El Papa.

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 1°9688 11°1539 
 0294   12°5155
 3°5866  13°1013 
 8071  14°4902 
 1270  15°0956 
 6°1964  16°3190
 6379  17°1631 
 7092  18°0990 
 2914  19°8398 
 10°6597  20°4797 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino suele asociarse con celebración, placer y vínculos sociales; puede reflejar gratitud, éxito o un deseo de disfrutar más la vida.

Si el vino está agrio, se derrama o bebes en exceso, podría advertir sobre excesos, decisiones impulsivas o relaciones que requieren moderación y equilibrio.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele simbolizar guía espiritual, búsqueda de consejo moral o necesidad de claridad ante decisiones importantes. También puede reflejar respeto por la autoridad y deseo de aprobación.

Si el Papa aparece amable o cercano, sugiere paz interior y reconciliación; si es distante o crítico, puede señalar culpa o conflictos con normas. El contexto del sueño y tus creencias personales matizan el significado.