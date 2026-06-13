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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8086 (El Humo) y las letras son: C G G V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 13 de junio

 1°8086 11°9924 
 0282  12°8979
 3°5844  13°8481 
 9944  14°8609 
 8588  15°5606 
 6°6096  16°1429
 5186  17°1318 
 5823  18°8422 
 6319  19°9749 
 10°4799  20°8136 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 13 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 13 de junio. A la cabeza salió el número 1091 - Excusado.

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 1°1091 11°0818 
 3320   12°2521
 3°8471  13°2532 
 7189  14°9566 
 5215  15°0444 
 6°8266  16°2814
 5018  17°1366 
 2803  18°4204 
 6032  19°7157 
 10°2702  20°6777 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los jugadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo suele indicar confusión, señales veladas o situaciones que no ves con claridad. También puede apuntar a emociones reprimidas o a la necesidad de tomar distancia para comprender mejor.

El color y la densidad orientan el mensaje: humo blanco sugiere alivio o purificación; humo oscuro y espeso advierte de estrés, engaños o riesgos. Si te asfixia, refleja ansiedad o saturación mental.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado simboliza liberación: necesidad de soltar cargas, emociones o situaciones tóxicas y de limpiar lo viejo.

Si está sucio o tapado sugiere bloqueos y vergüenza; si está limpio y funcional indica alivio, renovación y cierre de ciclos.