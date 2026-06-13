La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8086 (El Humo) y las letras son: C G G V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 13 de junio

1° 8086 11° 9924 2° 0282 12° 8979 3° 5844 13° 8481 4° 9944 14° 8609 5° 8588 15° 5606 6° 6096 16° 1429 7° 5186 17° 1318 8° 5823 18° 8422 9° 6319 19° 9749 10° 4799 20° 8136

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 13 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 13 de junio. A la cabeza salió el número 1091 - Excusado.

1° 1091 11° 0818 2° 3320 12° 2521 3° 8471 13° 2532 4° 7189 14° 9566 5° 5215 15° 0444 6° 8266 16° 2814 7° 5018 17° 1366 8° 2803 18° 4204 9° 6032 19° 7157 10° 2702 20° 6777

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo suele indicar confusión, señales veladas o situaciones que no ves con claridad. También puede apuntar a emociones reprimidas o a la necesidad de tomar distancia para comprender mejor.

El color y la densidad orientan el mensaje: humo blanco sugiere alivio o purificación; humo oscuro y espeso advierte de estrés, engaños o riesgos. Si te asfixia, refleja ansiedad o saturación mental.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado simboliza liberación: necesidad de soltar cargas, emociones o situaciones tóxicas y de limpiar lo viejo.

Si está sucio o tapado sugiere bloqueos y vergüenza; si está limpio y funcional indica alivio, renovación y cierre de ciclos.