La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6030 (Santa Rosa) y las letras son: I P X Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 13 de junio

1° 6030 11° 8786 2° 6576 12° 5239 3° 5422 13° 5988 4° 7945 14° 4875 5° 4420 15° 2830 6° 0534 16° 3512 7° 5471 17° 0987 8° 9898 18° 0155 9° 5721 19° 1855 10° 8727 20° 4758

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 13 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 13 de junio. A la cabeza salió el número 5011 - Palito.

1° 5011 11° 5104 2° 2733 12° 1583 3° 3601 13° 0680 4° 1500 14° 6376 5° 8548 15° 5715 6° 1292 16° 6688 7° 0061 17° 3672 8° 0167 18° 5405 9° 4318 19° 3349 10° 4881 20° 3734

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa suele asociarse con protección espiritual, pureza y fe. Puede indicar búsqueda de guía divina y consuelo ante desafíos personales.

También simboliza servicio desinteresado, humildad y sanación interior. Invita a fortalecer la devoción, practicar la caridad y renovar la esperanza.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito sugiere sencillez, inicios modestos y enfoque en lo esencial. Invita a valorar los recursos pequeños y la paciencia.

Si Palito es frágil, advierte vulnerabilidad; si es firme o útil, refleja ingenio y resiliencia. El contexto y tus emociones matizan el significado.