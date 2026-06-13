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La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6030 (Santa Rosa) y las letras son: I P X Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 13 de junio

 1°6030 11°8786 
 6576  12°5239
 3°5422  13°5988 
 7945  14°4875 
 4420  15°2830 
 6°0534  16°3512
 5471  17°0987 
 9898  18°0155 
 5721  19°1855 
 10°8727  20°4758 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 13 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 13 de junio. A la cabeza salió el número 5011 - Palito.

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 1°5011 11°5104 
 2733   12°1583
 3°3601  13°0680 
 1500  14°6376 
 8548  15°5715 
 6°1292  16°6688
 0061  17°3672 
 0167  18°5405 
 4318  19°3349 
 10°4881  20°3734 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa suele asociarse con protección espiritual, pureza y fe. Puede indicar búsqueda de guía divina y consuelo ante desafíos personales.

También simboliza servicio desinteresado, humildad y sanación interior. Invita a fortalecer la devoción, practicar la caridad y renovar la esperanza.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito sugiere sencillez, inicios modestos y enfoque en lo esencial. Invita a valorar los recursos pequeños y la paciencia.

Si Palito es frágil, advierte vulnerabilidad; si es firme o útil, refleja ingenio y resiliencia. El contexto y tus emociones matizan el significado.