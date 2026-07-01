El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4895 (Anteojos) y las letras son: O H N W.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 1 de julio

1° 4895 11° 5129 2° 8839 12° 8373 3° 8456 13° 2579 4° 4071 14° 4333 5° 0418 15° 4136 6° 6303 16° 0161 7° 8049 17° 0799 8° 8322 18° 4297 9° 8214 19° 7169 10° 8583 20° 5069

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 1 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 1 de julio. A la cabeza salió el número 2632 - Dinero.

1° 2632 11° 2977 2° 3191 12° 7795 3° 8037 13° 4856 4° 6621 14° 1826 5° 5590 15° 4662 6° 3062 16° 0165 7° 3526 17° 4127 8° 7787 18° 9614 9° 8834 19° 8848 10° 9037 20° 4886

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con Anteojos simboliza claridad, enfoque y ganas de ver la verdad. Invita a revisar tu perspectiva y obtener más información antes de decidir.

Si están rotos o la visión es borrosa, sugiere confusión o autoengaño. Hallarlos o ponértelos anuncia claridad y decisiones más acertadas.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, reconocimiento y crecimiento. Puede indicar confianza en tus habilidades y oportunidades próximas para mejorar tu situación.

También puede señalar ansiedad por las finanzas o temor a perder control. A veces advierte sobre la ambición excesiva y la necesidad de equilibrar valores materiales y personales.