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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4895 (Anteojos) y las letras son: O H N W.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 1 de julio

 1°4895 11°5129 
 8839  12°8373
 3°8456  13°2579 
 4071  14°4333 
 0418  15°4136 
 6°6303  16°0161
 8049  17°0799 
 8322  18°4297 
 8214  19°7169 
 10°8583  20°5069 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 1 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 1 de julio. A la cabeza salió el número 2632 - Dinero.

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 1°2632 11°2977 
 3191   12°7795
 3°8037  13°4856 
 6621  14°1826 
 5590  15°4662 
 6°3062  16°0165
 3526  17°4127 
 7787  18°9614 
 8834  19°8848 
 10°9037  20°4886 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con Anteojos simboliza claridad, enfoque y ganas de ver la verdad. Invita a revisar tu perspectiva y obtener más información antes de decidir.

Si están rotos o la visión es borrosa, sugiere confusión o autoengaño. Hallarlos o ponértelos anuncia claridad y decisiones más acertadas.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, reconocimiento y crecimiento. Puede indicar confianza en tus habilidades y oportunidades próximas para mejorar tu situación.

También puede señalar ansiedad por las finanzas o temor a perder control. A veces advierte sobre la ambición excesiva y la necesidad de equilibrar valores materiales y personales.