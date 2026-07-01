La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0459 (Las Plantas) y las letras son: F L S S.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 1 de julio

1° 0459 11° 8010 2° 0915 12° 9966 3° 1250 13° 9280 4° 8533 14° 8631 5° 1572 15° 1036 6° 8891 16° 0529 7° 7566 17° 9068 8° 4640 18° 2022 9° 9265 19° 5486 10° 7135 20° 5112

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 1 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 1 de julio. A la cabeza salió el número 8806 - Perro.

1° 8806 11° 4713 2° 0431 12° 3091 3° 8144 13° 4552 4° 7683 14° 2224 5° 5476 15° 6031 6° 4101 16° 2760 7° 7204 17° 6212 8° 4149 18° 2636 9° 7013 19° 3547 10° 3588 20° 4566

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Las personas que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con las plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y esperanza; señala procesos que requieren paciencia y cuidado.

También puede aludir a sanación y conexión con la naturaleza, o a nutrir relaciones y proyectos para que florezcan.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele representar lealtad, amistad y protección; indica apoyo cercano y la necesidad de confiar en tu instinto.

Si el perro es agresivo o está herido, avisa de conflictos o traiciones; si es cariñoso o te guía, sugiere seguridad y nuevas alianzas.