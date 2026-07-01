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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0459 (Las Plantas) y las letras son: F L S S.
Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 1 de julio
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|0459
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|8010
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|0915
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|9966
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|1250
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|8533
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|8631
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|8891
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|0529
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|7566
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|4640
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|2022
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|5112
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 1 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 1 de julio. A la cabeza salió el número 8806 - Perro.
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|8806
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|4713
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|0431
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|3091
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|4552
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|7683
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|2224
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|6031
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|7204
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|4566
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Las personas que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con las plantas?
Soñar con las plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y esperanza; señala procesos que requieren paciencia y cuidado.
También puede aludir a sanación y conexión con la naturaleza, o a nutrir relaciones y proyectos para que florezcan.
¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con un perro suele representar lealtad, amistad y protección; indica apoyo cercano y la necesidad de confiar en tu instinto.
Si el perro es agresivo o está herido, avisa de conflictos o traiciones; si es cariñoso o te guía, sugiere seguridad y nuevas alianzas.