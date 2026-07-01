En esta noticia

La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0459 (Las Plantas) y las letras son: F L S S.

Te puede interesar

Plan canje de celulares: cómo aprovechar la promoción para renovar el smartphone

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 1 de julio

 1°0459 11°8010 
 0915  12°9966
 3°1250  13°9280 
 8533  14°8631 
 1572  15°1036 
 6°8891  16°0529
 7566  17°9068 
 4640  18°2022 
 9265  19°5486 
 10°7135  20°5112 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 1 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 1 de julio. A la cabeza salió el número 8806 - Perro.

Te puede interesar

Lo dice la Ley de Sucesiones: los viudos no podrán recibir los bienes heredados aunque lo diga el testamento
 1°8806 11°4713 
 0431   12°3091
 3°8144  13°4552 
 7683  14°2224 
 5476  15°6031 
 6°4101  16°2760
 7204  17°6212 
 4149  18°2636 
 7013  19°3547 
 10°3588  20°4566 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Las personas que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

Te puede interesar

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es sencillo y rápido

Te puede interesar

Mezcla de aceite de oliva y vinagre: por qué recomiendan esta mezcla y para qué sirve

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con las plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y esperanza; señala procesos que requieren paciencia y cuidado.

También puede aludir a sanación y conexión con la naturaleza, o a nutrir relaciones y proyectos para que florezcan.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele representar lealtad, amistad y protección; indica apoyo cercano y la necesidad de confiar en tu instinto.

Si el perro es agresivo o está herido, avisa de conflictos o traiciones; si es cariñoso o te guía, sugiere seguridad y nuevas alianzas.