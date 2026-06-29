Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 29 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9665 (El Cazador) y las letras son: E H K S.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 29 de junio

1° 9665 11° 7090 2° 0331 12° 2882 3° 2236 13° 5469 4° 7073 14° 3407 5° 5926 15° 3855 6° 2256 16° 1593 7° 1359 17° 9424 8° 6086 18° 0016 9° 3432 19° 8948 10° 6233 20° 2715

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 29 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 29 de junio. A la cabeza salió el número 7215 - Niña Bonita.

1° 7215 11° 5230 2° 1584 12° 1593 3° 8076 13° 8019 4° 5385 14° 7148 5° 5285 15° 2364 6° 8531 16° 3920 7° 4297 17° 2446 8° 2485 18° 3176 9° 6302 19° 0997 10° 184 20° 6485

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza instinto, enfoque y la persecución de objetivos. Puede indicar deseo de tomar control y actuar con precisión ante oportunidades.

Si El Cazador te persigue, alude a presiones o miedos que evitas enfrentar; si tú eres El Cazador, refleja ambición y la necesidad de equilibrar la búsqueda con tus vínculos.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele reflejar inocencia, pureza y nuevos comienzos. También puede simbolizar esperanza y protección.

Además, puede hablar de tu autoimagen y del deseo de armonía en relaciones cercanas. Si está feliz, augura buenas noticias; si está triste, sugiere asuntos emocionales por sanar.