En esta noticia

Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 29 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9665 (El Cazador) y las letras son: E H K S.

Te puede interesar

Mezcla de aceite de oliva y vinagre: por qué recomiendan esta mezcla y para qué sirve

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 29 de junio

 1°9665 11°7090 
 0331  12°2882
 3°2236  13°5469 
 7073  14°3407 
 5926  15°3855 
 6°2256  16°1593
 1359  17°9424 
 6086  18°0016 
 3432  19°8948 
 10°6233  20°2715 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 29 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 29 de junio. A la cabeza salió el número 7215 - Niña Bonita.

Te puede interesar

Ni chía y girasol: la semilla rica en omega-3 y magnesio que disminuye el colesterol y ayuda a bajar de peso
 1°7215 11°5230 
 1584   12°1593
 3°8076  13°8019 
 5385  14°7148 
 5285  15°2364 
 6°8531  16°3920
 4297  17°2446 
 2485  18°3176 
 6302  19°0997 
 10°184  20°6485 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

Te puede interesar

Llegó el fin de las cortinas: la nueva tendencia que viene de afuera y la reemplaza para siempre

Te puede interesar

Adiós Alzheimer: los alimentos que tenés que comer para nunca perder la memoria

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza instinto, enfoque y la persecución de objetivos. Puede indicar deseo de tomar control y actuar con precisión ante oportunidades.

Si El Cazador te persigue, alude a presiones o miedos que evitas enfrentar; si tú eres El Cazador, refleja ambición y la necesidad de equilibrar la búsqueda con tus vínculos.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele reflejar inocencia, pureza y nuevos comienzos. También puede simbolizar esperanza y protección.

Además, puede hablar de tu autoimagen y del deseo de armonía en relaciones cercanas. Si está feliz, augura buenas noticias; si está triste, sugiere asuntos emocionales por sanar.