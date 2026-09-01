Confirmado | Brasil, Paraguay y Perú prohibirán el ingreso y salida de todas las personas que hayan retrasado este trámite del pasaporte.

Las autoridades migratorias de Brasil, Paraguay y Perú continúan aplicando controles a quienes pretenden ingresar o salir de sus territorios con el pasaporte vencido.

Esta situación puede ocasionar demoras, rechazos o distintos inconvenientes tanto en aeropuertos como en pasos fronterizos.

En términos generales, los organismos de migración y las aerolíneas requieren que el documento de viaje esté vigente para autorizar el embarque o facilitar el ingreso a otro país.

No obstante, existen algunas excepciones previstas en acuerdos regionales que contemplan casos determinados.

Requisitos para ingresar a Brasil

Los ciudadanos brasileños que planean trasladarse al extranjero deben verificar los requisitos documentales exigidos por el país de destino.

Brasil impone que todos los extranjeros posean un pasaporte o documento de viaje válido para poder ingresar o salir del país, conforme a las reglas migratorias actuales.

Confirmado | Brasil, Paraguay y Perú prohibirán el ingreso y salida de todas las personas que hayan retrasado este trámite del pasaporte

Es relevante destacar que los ciudadanos de naciones del Mercosur y Estados asociados pueden ingresar con únicamente el documento nacional de identidad vigente, en caso de que el viaje tenga fines turísticos.

No obstante, las autoridades migratorias y las aerolíneas se reservan el derecho de rechazar el embarque o impedir el ingreso si el pasajero presenta un DNI que se encuentre vencido, deteriorado o que no cumpla con las condiciones establecidas.

Documentos necesarios para ingresar a Paraguay: pasaporte y DNI para turistas

Paraguay exige a los viajeros presentar un pasaporte vigente a todos quienes deseen ingresar al territorio.

No obstante, gracias a los acuerdos del Mercosur, los ciudadanos de la región podrán acceder utilizando el documento nacional de identidad en situaciones de turismo.

Sin embargo, es fundamental que cada viajero revise la documentación requerida para evitar inconvenientes tanto en el embarque como al momento de atravesar las casetas migratorias.

El Gobierno deportará a todos los inmigrantes ilegales que incumplan un requisito máximo y no habrá vuelta atrás. Foto (Archivo)

Viajar a Perú: pasaporte válido con 6 meses de vigencia y una página libre para sellos migratorios

En el caso de Perú, los visitantes deben poseer un pasaporte válido con un mínimo de seis meses de vigencia. Además, es necesario disponer de una página libre para los sellos migratorios pertinentes.

Qué equivocaciones pueden bloquear la entrada a un país

Existen diversas circunstancias que pueden ocasionar inconvenientes al viajar, además de la situación de un documento caducado:

No cumplir con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Presentar un pasaporte deteriorado o con páginas desprendidas.

Esperar al último momento para iniciar la renovación.

No comprobar los requisitos migratorios específicos del país al que se viaja.

Suponer que todos los países aplican las mismas reglas sobre la vigencia del pasaporte.

Refuerzan controles migratorios en Sudamérica para viajeros

Las autoridades migratorias en América del Sur refuerzan los controles sobre los documentos de viaje. Se recomienda a los viajeros mantener su pasaporte vigente y cumplir con los requisitos de cada país para evitar inconvenientes.

En el caso de los ciudadanos de Mercosur, es fundamental revisar los acuerdos y excepciones que aplican a su documentación.

Además, se observan mayores demoras en aeropuertos y fronteras debido a la estricta aplicación de las normativas migratorias. Los pasajeros deben estar preparados para presentar su documentación y estar al tanto de las especificaciones adicionales que puedan variar entre cada nación.