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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8423 (Cocinero) y las letras son: U U L Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 31 de agosto

 1°8423 11°1493 
 3527  12°2539
 3°2679  13°6262 
 3382  14°5046 
 7541  15°7522 
 6°3314  16°8409
 6603  17°3307 
 6836  18°9829 
 5999  19°5614 
 10°6101  20°4718 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 31 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 31 de agosto. A la cabeza salió el número 6547 - Muerto.

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 1°6547 11°4136 
 9638   12°6614
 3°3341  13°9163 
 1359  14°5405 
 6572  15°7504 
 6°7965  16°1965
 6218  17°9259 
 4713  18°3049 
 7875  19°3758 
 10°2153  20°3575 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con Cocinero suele simbolizar creatividad, cuidado y la capacidad de transformar ideas en resultados. Indica que estás combinando recursos y emociones para nutrir un proyecto o relación.

También puede reflejar organización y liderazgo bajo presión. Si el Cocinero está agobiado o la comida sale mal, sugiere exceso de exigencia o la necesidad de ajustar tu “receta” de vida.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de ciclos y transformación personal. Puede indicar que algo en tu vida necesita terminar para dar paso a lo nuevo.

También puede reflejar duelo, culpa o asuntos pendientes con esa persona o con una parte de ti. Presta atención a las emociones del sueño y al contexto para entender su mensaje.