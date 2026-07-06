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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2387 (Piojos) y las letras son: E B N W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 6 de julio

 1°2387 11°4546 
 7674  12°7533
 3°8900  13°3949 
 1384  14°5647 
 8023  15°2839 
 6°0654  16°3833
 8728  17°6047 
 8349  18°5007 
 1797  19°7349 
 10°8842  20°5981 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 6 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 6 de julio. A la cabeza salió el número 8059 - Las Plantas.

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 1°8059 11°0209 
 7696   12°4027
 3°7755  13°2657 
 5181  14°8055 
 2071  15°4417 
 6°5932  16°2446
 1299  17°2093 
 8850  18°6097 
 2940  19°2253 
 10°0372  20°4055 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con piojos suele simbolizar preocupaciones, cargas o pensamientos molestos que pican la mente. También puede reflejar sensación de suciedad, culpa o estrés por pequeños problemas que se acumulan.

En lo práctico, invita a revisar tu entorno: relaciones agotadoras, chismes o tareas que drenan energía. Si te los quitas en el sueño, sugiere liberación y resolución cercana.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y ciclos naturales. Sugiere que ideas o vínculos están germinando y requieren paciencia y cuidado.

El estado de las plantas matiza el mensaje: verdes y sanas reflejan vitalidad; marchitas pueden señalar desgaste o falta de atención. También alude a tu conexión con la naturaleza.