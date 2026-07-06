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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7056 (La Caída) y las letras son: R S V V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 6 de julio

 1°7056 11°1271 
 9402  12°1023
 3°4709  13°8900 
 7129  14°5062 
 5956  15°4393 
 6°2328  16°3015
 1542  17°8414 
 4570  18°3692 
 9239  19°8964 
 10°9802  20°3755 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 6 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 6 de julio. A la cabeza salió el número 4113 - La Yeta.

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 1°4113 11°4275 
 5277   12°1816
 3°6130  13°6649 
 7908  14°6077 
 0602  15°3658 
 6°0251  16°9865
 9456  17°4957 
 7929  18°0479 
 2687  19°3943 
 10°1612  20°8953 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad ante cambios o temor a un fracaso cercano.

También puede señalar la necesidad de apoyo y de replantear metas, recordando que tras el tropiezo llega aprendizaje y nueva fortaleza.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta señala preocupación por la mala suerte y el temor a que algo se arruine. Refleja ansiedad, supersticiones activas o la idea de estar "salado".

El mensaje es cortar con lo que te jinxea: creencias limitantes, vínculos tóxicos o hábitos que atraen tropiezos. Actúa con prudencia, pero sin miedo y recupera tu poder personal.