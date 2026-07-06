Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7056 (La Caída) y las letras son: R S V V.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 6 de julio

1° 7056 11° 1271 2° 9402 12° 1023 3° 4709 13° 8900 4° 7129 14° 5062 5° 5956 15° 4393 6° 2328 16° 3015 7° 1542 17° 8414 8° 4570 18° 3692 9° 9239 19° 8964 10° 9802 20° 3755

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 6 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 6 de julio. A la cabeza salió el número 4113 - La Yeta.

1° 4113 11° 4275 2° 5277 12° 1816 3° 6130 13° 6649 4° 7908 14° 6077 5° 0602 15° 3658 6° 0251 16° 9865 7° 9456 17° 4957 8° 7929 18° 0479 9° 2687 19° 3943 10° 1612 20° 8953

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad ante cambios o temor a un fracaso cercano.

También puede señalar la necesidad de apoyo y de replantear metas, recordando que tras el tropiezo llega aprendizaje y nueva fortaleza.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta señala preocupación por la mala suerte y el temor a que algo se arruine. Refleja ansiedad, supersticiones activas o la idea de estar "salado".

El mensaje es cortar con lo que te jinxea: creencias limitantes, vínculos tóxicos o hábitos que atraen tropiezos. Actúa con prudencia, pero sin miedo y recupera tu poder personal.