La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2634 (La Cabeza) y las letras son: D K K T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 4 de julio

1° 2634 11° 5269 2° 1223 12° 5717 3° 5791 13° 0092 4° 2361 14° 5848 5° 9703 15° 6565 6° 4598 16° 5027 7° 4857 17° 6208 8° 2136 18° 4471 9° 6937 19° 1123 10° 8369 20° 6759

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 4 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 4 de julio. A la cabeza salió el número 9044 - La Cárcel.

1° 9044 11° 5425 2° 7741 12° 8041 3° 6665 13° 6012 4° 8974 14° 4249 5° 3715 15° 1415 6° 5671 16° 3041 7° 8121 17° 7712 8° 0099 18° 3783 9° 6551 19° 1416 10° 3923 20° 3859

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con la cabeza simboliza la mente, la identidad y el juicio; indica claridad, dudas o preocupaciones internas.

Cabeza herida o pesada señala estrés y sobrecarga mental; cuidarla o lavarla sugiere protección y renovación de ideas.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel suele reflejar sensación de encierro, culpa o límites autoimpuestos que frenan tu crecimiento.

También puede ser una advertencia para revisar decisiones y relaciones que te controlan, e invitarte a buscar cambios y mayor libertad.