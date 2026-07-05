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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2634 (La Cabeza) y las letras son: D K K T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 4 de julio

 1°2634 11°5269 
 1223  12°5717
 3°5791  13°0092 
 2361  14°5848 
 9703  15°6565 
 6°4598  16°5027
 4857  17°6208 
 2136  18°4471 
 6937  19°1123 
 10°8369  20°6759 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 4 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 4 de julio. A la cabeza salió el número 9044 - La Cárcel.

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 1°9044 11°5425 
 7741   12°8041
 3°6665  13°6012 
 8974  14°4249 
 3715  15°1415 
 6°5671  16°3041
 8121  17°7712 
 0099  18°3783 
 6551  19°1416 
 10°3923  20°3859 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con la cabeza simboliza la mente, la identidad y el juicio; indica claridad, dudas o preocupaciones internas.

Cabeza herida o pesada señala estrés y sobrecarga mental; cuidarla o lavarla sugiere protección y renovación de ideas.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel suele reflejar sensación de encierro, culpa o límites autoimpuestos que frenan tu crecimiento.

También puede ser una advertencia para revisar decisiones y relaciones que te controlan, e invitarte a buscar cambios y mayor libertad.