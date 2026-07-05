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Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9216 (Anillo) y las letras son: G Q S T.
Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 4 de julio
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|9216
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|8458
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|4912
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|1786
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|7542
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|5203
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|3510
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|1094
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|0207
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|9838
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|7109
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|8443
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|1809
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|1886
|9°
|3471
|19°
|5683
|10°
|0742
|20°
|9188
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 4 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 4 de julio. A la cabeza salió el número 3494 - Cementerio.
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|3494
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|4428
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|5551
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|0057
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|4281
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|3754
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|7133
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|0088
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|2839
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|5630
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|6822
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|5385
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|4955
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Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con anillo?
Soñar con un anillo suele representar compromiso, unión y promesas; puede aludir a relaciones, acuerdos o deseo de estabilidad.
Si el anillo brilla indica éxito y seguridad; si está roto, perdido o aprieta, sugiere dudas, conflictos o presión en el vínculo.
¿Qué significa soñar con cementerio?
Soñar con un cementerio suele representar cierres y despedidas: el fin de una etapa y la necesidad de soltar recuerdos o hábitos que ya no sirven.
También puede señalar introspección y búsqueda de paz, invitando a honrar el pasado sin estancarse y a abrir espacio para nuevos comienzos.