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Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería asigna premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9216 (Anillo) y las letras son: G Q S T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 4 de julio

 1°9216 11°8458 
 4912  12°1786
 3°7542  13°2643 
 5203  14°3510 
 5866  15°1094 
 6°0207  16°9838
 7109  17°8443 
 1809  18°1886 
 3471  19°5683 
 10°0742  20°9188 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 4 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 4 de julio. A la cabeza salió el número 3494 - Cementerio.

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 1°3494 11°4428 
 5551   12°0057
 3°4281  13°3754 
 7133  14°0088 
 2839  15°5630 
 6°6822  16°5385
 4955  17°3142 
 5983  18°1082 
 9387  19°8753 
 10°3430  20°4229 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele representar compromiso, unión y promesas; puede aludir a relaciones, acuerdos o deseo de estabilidad.

Si el anillo brilla indica éxito y seguridad; si está roto, perdido o aprieta, sugiere dudas, conflictos o presión en el vínculo.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio suele representar cierres y despedidas: el fin de una etapa y la necesidad de soltar recuerdos o hábitos que ya no sirven.

También puede señalar introspección y búsqueda de paz, invitando a honrar el pasado sin estancarse y a abrir espacio para nuevos comienzos.