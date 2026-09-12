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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 12 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9147 (Muerto) y las letras son: C H S Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 12 de septiembre
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Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 12 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 12 de septiembre. A la cabeza salió el número 7218 - Sangre.
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Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con muerto?
Soñar con Muerto suele simbolizar cierre y transformación: el fin de una etapa y el inicio de otra. También puede reflejar el proceso de duelo y la necesidad de aceptar cambios inevitables.
Si el sueño genera calma, sugiere reconciliación interior; si causa angustia, puede señalar asuntos pendientes, culpa o apego. Observa quién aparece y tus emociones para interpretar el mensaje.
¿Qué significa soñar con sangre?
Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión e intensidad emocional. Puede señalar cambios profundos, lazos familiares o la necesidad de atender lo que te mueve por dentro.
Si la sangre es excesiva o genera angustia, puede reflejar pérdida de energía, estrés, culpa o conflictos sin resolver. El contexto y las emociones del sueño orientan si el mensaje es de advertencia o de renovación.