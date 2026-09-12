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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 12 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este sábado, 12 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3615 - Niña Bonita

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 12 de septiembre

 1°3615 11°9266
 6909  12°7126
 3°1753 13°6768 
 8679  14°3707 
 0962  15°4926 
 6°5288  16°8271
 3637  17°3512 
 4261  18°9761 
 1682  19°0036 
 10°3082 20°8860 

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¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevos comienzos.

También puede reflejar autoestima y el deseo de cuidar lo valioso en tu vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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