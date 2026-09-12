En esta noticia ¿Qué significa soñar con niña bonita?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 12 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este sábado, 12 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3615 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 12 de septiembre

1° 3615 11° 9266 2° 6909 12° 7126 3° 1753 13° 6768 4° 8679 14° 3707 5° 0962 15° 4926 6° 5288 16° 8271 7° 3637 17° 3512 8° 4261 18° 9761 9° 1682 19° 0036 10° 3082 20° 8860

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevos comienzos.

También puede reflejar autoestima y el deseo de cuidar lo valioso en tu vida.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.