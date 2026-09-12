La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 12 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 6200 - Huevos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 12 de septiembre

1° 6200 11° 4664 2° 2532 12° 2093 3° 3127 13° 2103 4° 4820 14° 5118 5° 1104 15° 6939 6° 7207 16° 5685 7° 2231 17° 5686 8° 0587 18° 6637 9° 5208 19° 1546 10° 4372 20° 5092

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con huevos suele simbolizar potencial, nuevos comienzos y fertilidad; indica ideas o proyectos que están por nacer y requieren cuidado.

Huevos intactos sugieren oportunidades; rotos o podridos advierten fragilidad o pérdidas; cocidos señalan madurez y muchos huevos, prosperidad.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.