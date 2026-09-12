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Manejar por rutas argentinas implica encontrarse con señales que no todos los conductores logran interpretar.

Una de las que genera mayor confusión es un cartel en forma de rombo con fondo amarillo, que contiene un triángulo con borde rojo y centro blanco, además de un número que indica una distancia en metros.

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Qué indica la señal del triángulo rojo con el número

Se trata de un cartel en forma de rombo con fondo amarillo, que presenta en su interior un triángulo con borde rojo e interior blanco, además de un número que indica una distancia en metros.

Qué significa la señal de tránsito con un triángulo rojo en fondo amarillo y un número.
Qué significa la señal de tránsito con un triángulo rojo en fondo amarillo y un número.Generado con IA.

Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme, esta es la señal P.33: Proximidad de señal restrictiva.

Su función consiste en advertir que, más adelante, aparecerá una señal prescriptiva (también denominada reglamentaria), la cual indica prioridades, prohibiciones o restricciones.

El cartel muestra una versión reducida de la señal que se aproxima y puede incluir una leyenda como “a 200 m” para señalar a qué distancia se encuentra.

Por sí sola, no obliga a ceder el paso ni a detenerse. Su propósito es anticipar que, en pocos metros, aparecerá una señal que sí debe ser respetada.

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Esta señal suele aparecer cercana a:

  • Cruces de ruta.
  • Accesos a ciudades, pueblos o parajes.
  • Zonas próximas a un cruce ferroviario.

Tipos de señales viales en Argentina y su importancia

El sistema vial argentino clasifica las señales en tres categorías principales:

  • Reglamentarias o prescriptivas: establecen límites y prohibiciones mediante órdenes específicas. Se subdividen en prohibición, restricción y prioridad.
  • Preventivas: alertan al conductor acerca de situaciones que encontrará, tales como una escuela, una pendiente o un puente angosto.
  • Informativas: proporcionan datos sobre servicios, destinos y distancias, especialmente en áreas alejadas de las localidades.