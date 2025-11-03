Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 3 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 4031 (La Luz) y las letras son: A D F Z.

1° 4031 11° 2002 2° 2219 12° 1276 3° 3391 13° 1455 4° 5675 14° 1072 5° 0087 15° 0754 6° 2957 16° 0051 7° 2970 17° 3464 8° 2644 18° 4706 9° 4728 19° 8852 10° 9422 20° 5917

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 3 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 3 de noviembre. A la cabeza salió el número 0929 - San Pedro.

1° 0929 11° 9481 2° 3804 12° 0568 3° 3716 13° 0816 4° 2592 14° 8484 5° 9773 15° 9435 6° 5116 16° 4449 7° 7116 17° 2341 8° 2455 18° 7539 9° 4601 19° 7628 10° 3142 20° 0558

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal.

Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de confusión, sugiriendo que la iluminación interna está cerca.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección en momentos de incertidumbre. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes y la búsqueda de un camino claro en la vida.



Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que soñar con él puede representar la conexión con lo espiritual y la reflexión sobre la vida después de la muerte. Este tipo de sueño puede invitar a la introspección y a la evaluación de nuestras acciones y creencias.