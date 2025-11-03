- El presidente Javier Milei sorprendió ayer con el anuncio de que el bonaerense del PRO Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior, en reemplazo del saliente Lisandro Catalán. Su figura se suma entonces a la designación de Manuel Adorni en el lugar de Guillermo Francos que presentó su renuncia el viernes pasado junto a Catalán.
- El Gobierno trabaja en una reforma tributaria que se espera que vea la luz una vez que se haya concretado el recambio en el Congreso tras las elecciones legislativas. La ampliación de la base impositiva es uno de los objetivos para avanzar en una baja de los impuestos.
- Fin de semana agitado para los inversores tratando de desentrañar el impacto en precios de bonos y acciones de los últimos movimientos políticos. La salida de Guillermo Francos, de excelente reputación en los ambientes político-económicos, encendió algunas luces amarillas ante un eventual freno en las negociaciones por lograr consensos en las reformas laboral e impositivas.
- El presidente Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior. Este lunes por la mañana, el flamante funcionario hizo sus primeras declaraciones y adelantó cuáles son los temas urgentes en la agenda del Gobierno.
