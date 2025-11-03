Buenos Aires experimenta una fuerte ola de calor hoy lunes 3 de noviembre, con temperatura que tocará los 29°. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una intensa tormenta que traerá fuertes lluvias e intensas ráfagas de viento.

El clima se mantendrá inestable por varios días con precipitaciones y alta humedad.

Clima en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias

El ServicioMeteorológico informó que durante el lunes 3 las localidades ubicadas al sur de Buenos Aires experimentarán tormentas. Las zonas afectadas son desde Bahía Blanca hasta Chascomús.

Sin embargo, conforme pasen las horas, el temporal se acercará al conurbano y durante el martes 4 las zonas aledañas a la Ciudad de Buenos Aires amanecerán con lluvias.

Estas se prolongarán hasta la noche con una temperatura promedio de 25°, por lo que se espera que la humedad sea alta. Las condiciones climáticas mejorarán recién el miércoles, cuando la sensación térmica refresque con 13° de mínima y 21° de máxima.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

Si bien la tormenta se irá por unos días, se espera que el viernes 7 regresen leves precipitaciones a Buenos Aires. Las zonas afectadas en esta ocasión serán las localidades de la Costa Atlántica como Bahía Blanca, Monte Hermoso, Necochea, Miramar.

Cómo estará el clima en Buenos Aires