La quiniela es el juego más optado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2912 (Soldado) y las letras son: I B N R.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 16 de julio

1° 2912 11° 1335 2° 3971 12° 3863 3° 8419 13° 0921 4° 6967 14° 1370 5° 6045 15° 8753 6° 0241 16° 9318 7° 1019 17° 2252 8° 9380 18° 3382 9° 8213 19° 9099 10° 5057 20° 8424

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 16 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 16 de julio. A la cabeza salió el número 0095 - Anteojos.

1° 0095 11° 1083 2° 5359 12° 4388 3° 2997 13° 6034 4° 6793 14° 6238 5° 1812 15° 9808 6° 1174 16° 6879 7° 8495 17° 5846 8° 7572 18° 0773 9° 3139 19° 5134 10° 1236 20° 0775

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado simboliza disciplina, orden y protección; refleja deseo de control y compromiso.

También puede señalar conflictos internos o presiones externas y la necesidad de límites, estrategia y valentía.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle o corregir malentendidos.

También simboliza protección y juicio crítico: te invita a filtrar influencias externas y mirar la verdad detrás de las apariencias.