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La quiniela es el juego más optado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en distintos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2912 (Soldado) y las letras son: I B N R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 16 de julio

 1°2912 11°1335 
 3971  12°3863
 3°8419  13°0921 
 6967  14°1370 
 6045  15°8753 
 6°0241  16°9318
 1019  17°2252 
 9380  18°3382 
 8213  19°9099 
 10°5057  20°8424 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 16 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 16 de julio. A la cabeza salió el número 0095 - Anteojos.

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 1°0095 11°1083 
 5359   12°4388
 3°2997  13°6034 
 6793  14°6238 
 1812  15°9808 
 6°1174  16°6879
 8495  17°5846 
 7572  18°0773 
 3139  19°5134 
 10°1236  20°0775 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado simboliza disciplina, orden y protección; refleja deseo de control y compromiso.

También puede señalar conflictos internos o presiones externas y la necesidad de límites, estrategia y valentía.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos sugiere búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver una situación con más detalle o corregir malentendidos.

También simboliza protección y juicio crítico: te invita a filtrar influencias externas y mirar la verdad detrás de las apariencias.