Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4849 (La Carne) y las letras son: K P Y Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 16 de julio

1° 4849 11° 4589 2° 3601 12° 0697 3° 7513 13° 4989 4° 0261 14° 5730 5° 5178 15° 6691 6° 1654 16° 8852 7° 6635 17° 9000 8° 2399 18° 4588 9° 6258 19° 7475 10° 4289 20° 6274

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 16 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 16 de julio. A la cabeza salió el número 1021 - Mujer.

1° 1021 11° 1998 2° 3400 12° 6735 3° 8442 13° 9661 4° 4160 14° 2924 5° 5291 15° 7223 6° 1786 16° 9617 7° 8701 17° 9508 8° 6078 18° 8221 9° 1033 19° 9597 10° 1032 20° 9330

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele reflejar deseos instintivos, sensualidad y necesidades físicas. Puede señalar apetitos que buscas satisfacer o excesos que conviene moderar.

Si la ves fresca, alude a vitalidad, placer o prosperidad. Si está cruda o en mal estado, advierte vulnerabilidad, culpa o tensión entre lo material y lo espiritual.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar la intuición, las emociones y la parte receptiva de tu personalidad. También puede reflejar relaciones importantes, necesidades afectivas o la figura materna en tu vida.

Si la mujer es conocida, el sueño puede aludir a tu vínculo con ella; si es desconocida, sugiere cualidades que necesitas integrar. Su actitud (amable, distante o amenazante) orienta si el mensaje trata de apoyo, límites o conflictos internos.