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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4849 (La Carne) y las letras son: K P Y Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 16 de julio

 1°4849 11°4589 
 3601  12°0697
 3°7513  13°4989 
 0261  14°5730 
 5178  15°6691 
 6°1654  16°8852
 6635  17°9000 
 2399  18°4588 
 6258  19°7475 
 10°4289  20°6274 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 16 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 16 de julio. A la cabeza salió el número 1021 - Mujer.

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 1°1021 11°1998 
 3400   12°6735
 3°8442  13°9661 
 4160  14°2924 
 5291  15°7223 
 6°1786  16°9617
 8701  17°9508 
 6078  18°8221 
 1033  19°9597 
 10°1032  20°9330 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los jugadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele reflejar deseos instintivos, sensualidad y necesidades físicas. Puede señalar apetitos que buscas satisfacer o excesos que conviene moderar.

Si la ves fresca, alude a vitalidad, placer o prosperidad. Si está cruda o en mal estado, advierte vulnerabilidad, culpa o tensión entre lo material y lo espiritual.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar la intuición, las emociones y la parte receptiva de tu personalidad. También puede reflejar relaciones importantes, necesidades afectivas o la figura materna en tu vida.

Si la mujer es conocida, el sueño puede aludir a tu vínculo con ella; si es desconocida, sugiere cualidades que necesitas integrar. Su actitud (amable, distante o amenazante) orienta si el mensaje trata de apoyo, límites o conflictos internos.