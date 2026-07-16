En esta noticia

Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5349 (La Carne) y las letras son: K P R Z.

Te puede interesar

Construirán un túnel que cruzará la Cordillera de Los Andes y es la obra de ingeniería más esperada de América Latina

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 15 de julio

 1°5349 11°5861 
 7033  12°7828
 3°4757  13°0914 
 5153  14°4515 
 4756  15°8743 
 6°9509  16°8738
 4604  17°7859 
 8283  18°4371 
 2081  19°7163 
 10°9178  20°8324 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 15 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 15 de julio. A la cabeza salió el número 9970 - Muerto que sueña.

Te puede interesar

Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón: para qué sirve y por qué lo hacen miles de personas
 1°9970 11°4305 
 9584   12°4227
 3°9926  13°4044 
 0546  14°6633 
 2545  15°9966 
 6°8198  16°9688
 5836  17°5630 
 0698  18°5024 
 5699  19°7123 
 10°8267  20°0939 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

Te puede interesar

Mezclar café usado con detergente: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo a diario

Te puede interesar

Ni bicarbonato ni vinagre: la técnica para borrar el sarro de los dientes y conservarlos claros

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele reflejar deseos instintivos, sensualidad y necesidades físicas. Puede señalar apetitos que buscas satisfacer o excesos que conviene moderar.

Si la ves fresca, alude a vitalidad, placer o prosperidad. Si está cruda o en mal estado, advierte vulnerabilidad, culpa o tensión entre lo material y lo espiritual.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede señalar duelo activo y asuntos no resueltos; algo del pasado sigue pidiendo atención.

También sugiere transformación: lo que parecía terminado puede renacer en forma de nuevas ideas, cierre emocional o reconciliación.