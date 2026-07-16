Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5349 (La Carne) y las letras son: K P R Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 15 de julio

1° 5349 11° 5861 2° 7033 12° 7828 3° 4757 13° 0914 4° 5153 14° 4515 5° 4756 15° 8743 6° 9509 16° 8738 7° 4604 17° 7859 8° 8283 18° 4371 9° 2081 19° 7163 10° 9178 20° 8324

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 15 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 15 de julio. A la cabeza salió el número 9970 - Muerto que sueña.

1° 9970 11° 4305 2° 9584 12° 4227 3° 9926 13° 4044 4° 0546 14° 6633 5° 2545 15° 9966 6° 8198 16° 9688 7° 5836 17° 5630 8° 0698 18° 5024 9° 5699 19° 7123 10° 8267 20° 0939

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele reflejar deseos instintivos, sensualidad y necesidades físicas. Puede señalar apetitos que buscas satisfacer o excesos que conviene moderar.

Si la ves fresca, alude a vitalidad, placer o prosperidad. Si está cruda o en mal estado, advierte vulnerabilidad, culpa o tensión entre lo material y lo espiritual.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede señalar duelo activo y asuntos no resueltos; algo del pasado sigue pidiendo atención.

También sugiere transformación: lo que parecía terminado puede renacer en forma de nuevas ideas, cierre emocional o reconciliación.