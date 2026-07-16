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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9605 (Gato) y las letras son: O U B Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 15 de julio

 1°9605 11°1013 
 8267  12°4599
 3°3294  13°4704 
 6060  14°7868 
 7349  15°4056 
 6°8618  16°7646
 2940  17°1932 
 1471  18°6908 
 1043  19°7837 
 10°7242  20°9079 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 15 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 15 de julio. A la cabeza salió el número 1771 - Excremento.

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 1°1771 11°3321 
 7521   12°5755
 3°5883  13°2739 
 2882  14°5133 
 1823  15°7385 
 6°4601  16°4057
 6561  17°2179 
 7180  18°7277 
 0425  19°2184 
 10°1339  20°6003 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Indica que debes confiar más en tu voz interior.

Si el gato está calmado, sugiere equilibrio; si es agresivo o huidizo, advierte de engaños o relaciones ambiguas. Observa su color y actitud para afinar el significado.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele asociarse a la liberación y la transformación: dejar atrás cargas emocionales o situaciones tóxicas para abrir espacio a lo nuevo.

También puede simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la necesidad de enfrentar vergüenzas y asuntos ocultos para recuperar control.