Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9605 (Gato) y las letras son: O U B Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 15 de julio

1° 9605 11° 1013 2° 8267 12° 4599 3° 3294 13° 4704 4° 6060 14° 7868 5° 7349 15° 4056 6° 8618 16° 7646 7° 2940 17° 1932 8° 1471 18° 6908 9° 1043 19° 7837 10° 7242 20° 9079

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 15 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 15 de julio. A la cabeza salió el número 1771 - Excremento.

1° 1771 11° 3321 2° 7521 12° 5755 3° 5883 13° 2739 4° 2882 14° 5133 5° 1823 15° 7385 6° 4601 16° 4057 7° 6561 17° 2179 8° 7180 18° 7277 9° 0425 19° 2184 10° 1339 20° 6003

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Indica que debes confiar más en tu voz interior.

Si el gato está calmado, sugiere equilibrio; si es agresivo o huidizo, advierte de engaños o relaciones ambiguas. Observa su color y actitud para afinar el significado.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele asociarse a la liberación y la transformación: dejar atrás cargas emocionales o situaciones tóxicas para abrir espacio a lo nuevo.

También puede simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la necesidad de enfrentar vergüenzas y asuntos ocultos para recuperar control.