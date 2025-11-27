En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 26 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0094 (Cementerio) y las letras son: G L M Y.

 1°0094 11°9797 
 1988  12°2707
 3°7491  13°6694 
 2619  14°0424 
 6341  15°7571 
 6°1224  16°7255
 3366  17°9857 
 4015  18°6615 
 8955  19°2627 
 10°9621  20°3238 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 26 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 26 de noviembre. A la cabeza salió el número 3120 - La Fiesta.

 1°3120 11°5167 
 8276   12°0731
 3°1504  13°7956 
 7079  14°3717 
 9959  15°0169 
 6°3259  16°7792
 0316  17°4597 
 7295  18°1628 
 2120  19°5980 
 10°9192  20°6072 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres, relaciones o situaciones que ya no son útiles.

Además, el cementerio puede representar un proceso de duelo o la reflexión sobre la mortalidad. Puede ser una invitación a confrontar miedos o a valorar más la vida y las experiencias que se tienen.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de liberarse del estrés diario.

Además, La Fiesta en los sueños puede representar la búsqueda de nuevas experiencias y la apertura a la diversión. Puede ser un indicativo de que el soñador está en un momento de su vida donde busca conectar con su lado más alegre y despreocupado.