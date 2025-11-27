Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 26 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0094 (Cementerio) y las letras son: G L M Y.

1° 0094 11° 9797 2° 1988 12° 2707 3° 7491 13° 6694 4° 2619 14° 0424 5° 6341 15° 7571 6° 1224 16° 7255 7° 3366 17° 9857 8° 4015 18° 6615 9° 8955 19° 2627 10° 9621 20° 3238

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 26 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 26 de noviembre. A la cabeza salió el número 3120 - La Fiesta.

1° 3120 11° 5167 2° 8276 12° 0731 3° 1504 13° 7956 4° 7079 14° 3717 5° 9959 15° 0169 6° 3259 16° 7792 7° 0316 17° 4597 8° 7295 18° 1628 9° 2120 19° 5980 10° 9192 20° 6072

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres, relaciones o situaciones que ya no son útiles.

Además, el cementerio puede representar un proceso de duelo o la reflexión sobre la mortalidad. Puede ser una invitación a confrontar miedos o a valorar más la vida y las experiencias que se tienen.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y momentos felices en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de disfrutar y compartir con amigos y seres queridos, así como la necesidad de liberarse del estrés diario.

Además, La Fiesta en los sueños puede representar la búsqueda de nuevas experiencias y la apertura a la diversión. Puede ser un indicativo de que el soñador está en un momento de su vida donde busca conectar con su lado más alegre y despreocupado.