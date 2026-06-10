La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5327 (El Peine) y las letras son: E U H Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio

1° 5327 11° 4163 2° 8089 12° 7050 3° 9769 13° 9253 4° 5386 14° 7323 5° 2756 15° 9287 6° 3720 16° 7351 7° 6834 17° 2988 8° 0643 18° 0668 9° 7951 19° 6126 10° 5754 20° 9497

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 9 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 4746 - Tomates.

1° 4746 11° 2096 2° 1884 12° 8060 3° 1721 13° 7268 4° 9720 14° 4177 5° 1093 15° 9752 6° 1748 16° 2328 7° 5327 17° 8679 8° 4229 18° 0421 9° 7297 19° 8380 10° 7726 20° 7172

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con un peine alude a orden, cuidado personal y claridad mental. Sugiere necesidad de mejorar la imagen o poner tus ideas en su sitio.

También apunta a desenredar problemas o emociones. Si el peine está roto o duele, advierte bloqueos para organizarte o comunicar lo que sientes.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, prosperidad y buena salud. Un tomate rojo y fresco anuncia oportunidades, crecimiento y satisfacción en proyectos o relaciones.

Si los tomates están podridos o verdes, puede indicar frustraciones, demoras o la necesidad de madurar una idea. Recoger o cocinar tomates refleja preparación, nutrición emocional y deseo de concretar planes.