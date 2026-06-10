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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5327 (El Peine) y las letras son: E U H Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio

 1°5327 11°4163 
 8089  12°7050
 3°9769  13°9253 
 5386  14°7323 
 2756  15°9287 
 6°3720  16°7351
 6834  17°2988 
 0643  18°0668 
 7951  19°6126 
 10°5754  20°9497 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 9 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 4746 - Tomates.

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 1°4746 11°2096 
 1884   12°8060
 3°1721  13°7268 
 9720  14°4177 
 1093  15°9752 
 6°1748  16°2328
 5327  17°8679 
 4229  18°0421 
 7297  19°8380 
 10°7726  20°7172 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con un peine alude a orden, cuidado personal y claridad mental. Sugiere necesidad de mejorar la imagen o poner tus ideas en su sitio.

También apunta a desenredar problemas o emociones. Si el peine está roto o duele, advierte bloqueos para organizarte o comunicar lo que sientes.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, prosperidad y buena salud. Un tomate rojo y fresco anuncia oportunidades, crecimiento y satisfacción en proyectos o relaciones.

Si los tomates están podridos o verdes, puede indicar frustraciones, demoras o la necesidad de madurar una idea. Recoger o cocinar tomates refleja preparación, nutrición emocional y deseo de concretar planes.