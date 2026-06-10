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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5327 (El Peine) y las letras son: E U H Z.
Resultados de la Quiniela Nacional del martes 9 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 9 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 9 de junio. A la cabeza salió el número 4746 - Tomates.
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|2096
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|1884
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|1721
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con el peine?
Soñar con un peine alude a orden, cuidado personal y claridad mental. Sugiere necesidad de mejorar la imagen o poner tus ideas en su sitio.
También apunta a desenredar problemas o emociones. Si el peine está roto o duele, advierte bloqueos para organizarte o comunicar lo que sientes.
¿Qué significa soñar con tomates?
Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, prosperidad y buena salud. Un tomate rojo y fresco anuncia oportunidades, crecimiento y satisfacción en proyectos o relaciones.
Si los tomates están podridos o verdes, puede indicar frustraciones, demoras o la necesidad de madurar una idea. Recoger o cocinar tomates refleja preparación, nutrición emocional y deseo de concretar planes.