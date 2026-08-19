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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4640 (El Cura) y las letras son: A O B Q.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 18 de agosto

 1°4640 11°8282 
 9684  12°5155
 3°5073  13°9329 
 2323  14°9700 
 5848  15°9783 
 6°2381  16°8964
 3002  17°5399 
 0481  18°3853 
 9603  19°2961 
 10°9189  20°2875 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 18 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 18 de agosto. A la cabeza salió el número 6778 - Ramera.

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 1°6778 11°8009 
 4368   12°9516
 3°8742  13°7376 
 1136  14°6611 
 7086  15°4768 
 6°5075  16°2070
 1133  17°2555 
 5395  18°6825 
 6705  19°8811 
 10°4345  20°1267 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele simbolizar búsqueda de guía, consuelo y orientación moral, así como necesidad de perdón o renovación espiritual.

También puede reflejar culpa, temor al juicio o conflicto con la autoridad, invitando a revisar decisiones y reconciliarte contigo mismo.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos, tentaciones o conflicto entre placer y valores.

También puede señalar culpa, baja autoestima o miedo al juicio ajeno, invitando a revisar límites, autocuidado y relaciones desequilibradas.