La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 4640 (El Cura) y las letras son: A O B Q.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 18 de agosto

1° 4640 11° 8282 2° 9684 12° 5155 3° 5073 13° 9329 4° 2323 14° 9700 5° 5848 15° 9783 6° 2381 16° 8964 7° 3002 17° 5399 8° 0481 18° 3853 9° 9603 19° 2961 10° 9189 20° 2875

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 18 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 18 de agosto. A la cabeza salió el número 6778 - Ramera.

1° 6778 11° 8009 2° 4368 12° 9516 3° 8742 13° 7376 4° 1136 14° 6611 5° 7086 15° 4768 6° 5075 16° 2070 7° 1133 17° 2555 8° 5395 18° 6825 9° 6705 19° 8811 10° 4345 20° 1267

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele simbolizar búsqueda de guía, consuelo y orientación moral, así como necesidad de perdón o renovación espiritual.

También puede reflejar culpa, temor al juicio o conflicto con la autoridad, invitando a revisar decisiones y reconciliarte contigo mismo.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos, tentaciones o conflicto entre placer y valores.

También puede señalar culpa, baja autoestima o miedo al juicio ajeno, invitando a revisar límites, autocuidado y relaciones desequilibradas.