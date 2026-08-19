Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 1668 (Sobrinos) y las letras son: U B G T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 18 de agosto

1° 1668 11° 1017 2° 3793 12° 6188 3° 1508 13° 2521 4° 6721 14° 0411 5° 1390 15° 9761 6° 8015 16° 5634 7° 6351 17° 2736 8° 3607 18° 6445 9° 2242 19° 1758 10° 1106 20° 4592

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 18 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 18 de agosto. A la cabeza salió el número 1965 - El Cazador.

1° 1965 11° 9245 2° 3768 12° 8517 3° 5493 13° 8263 4° 3802 14° 6231 5° 8693 15° 1032 6° 2446 16° 6081 7° 1597 17° 0638 8° 3740 18° 7281 9° 5555 19° 0063 10° 6180 20° 3211

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar lazos familiares, protección y el deseo de guiar a las nuevas generaciones. Indica ternura, apoyo y la importancia de mantener la unidad en el hogar.

También puede señalar responsabilidades pendientes o preocupaciones por su bienestar y desarrollo. Si aparecen inquietos o distantes, sugiere necesidad de establecer límites y mejorar la comunicación.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador suele simbolizar instinto, enfoque y la persecución de una meta. Indica que estás afinando tu puntería para conseguir algo importante.

Si te sientes perseguido, puede reflejar presión o miedo a ser juzgado. Si eres tú quien caza, habla de control, estrategia y valentía ante los desafíos.