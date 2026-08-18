La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2478 (Ramera) y las letras son: D M P Q.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 18 de agosto

1° 2478 11° 0689 2° 2356 12° 8537 3° 7396 13° 5201 4° 5266 14° 3239 5° 4692 15° 2290 6° 2234 16° 0660 7° 5590 17° 8335 8° 5728 18° 6033 9° 6963 19° 9250 10° 3712 20° 9125

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 18 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 18 de agosto. A la cabeza salió el número 6075 - El Payaso.

1° 6075 11° 5682 2° 7575 12° 2063 3° 5164 13° 6469 4° 6795 14° 6224 5° 0099 15° 3412 6° 0483 16° 1831 7° 0326 17° 9224 8° 9563 18° 8074 9° 2875 19° 8335 10° 4104 20° 3111

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos, tentaciones o conflicto entre placer y valores.

También puede señalar culpa, baja autoestima o miedo al juicio ajeno, invitando a revisar límites, autocuidado y relaciones desequilibradas.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar una mezcla de diversión y temor: simboliza lo lúdico, pero también la incomodidad ante lo impredecible.

También sugiere máscaras y apariencias: podrías ocultar emociones o temer el ridículo; invita a reírte de ti mismo con prudencia.