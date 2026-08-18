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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2478 (Ramera) y las letras son: D M P Q.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 18 de agosto

 1°2478 11°0689 
 2356  12°8537
 3°7396  13°5201 
 5266  14°3239 
 4692  15°2290 
 6°2234  16°0660
 5590  17°8335 
 5728  18°6033 
 6963  19°9250 
 10°3712  20°9125 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 18 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 18 de agosto. A la cabeza salió el número 6075 - El Payaso.

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 1°6075 11°5682 
 7575   12°2063
 3°5164  13°6469 
 6795  14°6224 
 0099  15°3412 
 6°0483  16°1831
 0326  17°9224 
 9563  18°8074 
 2875  19°8335 
 10°4104  20°3111 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos, tentaciones o conflicto entre placer y valores.

También puede señalar culpa, baja autoestima o miedo al juicio ajeno, invitando a revisar límites, autocuidado y relaciones desequilibradas.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso puede reflejar una mezcla de diversión y temor: simboliza lo lúdico, pero también la incomodidad ante lo impredecible.

También sugiere máscaras y apariencias: podrías ocultar emociones o temer el ridículo; invita a reírte de ti mismo con prudencia.