Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6953 (El Barco) y las letras son: C D G V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 18 de agosto

1° 6953 11° 2513 2° 2167 12° 0562 3° 1754 13° 3736 4° 0427 14° 8838 5° 4893 15° 5876 6° 7722 16° 1237 7° 8050 17° 5770 8° 7160 18° 7082 9° 0348 19° 1962 10° 6657 20° 4416

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 18 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 18 de agosto. A la cabeza salió el número 9788 - El Papa.

1° 9788 11° 4063 2° 6146 12° 6734 3° 5001 13° 5939 4° 6249 14° 3503 5° 3164 15° 6989 6° 4746 16° 2086 7° 8023 17° 2050 8° 4840 18° 7015 9° 6789 19° 8815 10° 7763 20° 6403

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco suele representar un viaje personal: cambios, decisiones y la forma en que navegas tus emociones y metas.

Si el barco avanza en aguas tranquilas, indica control y progreso; si hay tormenta o se hunde, sugiere dudas, obstáculos o miedo a perder el rumbo.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, orientación moral y necesidad de paz interior.

También puede indicar deseo de perdón, respeto por la autoridad o un llamado a actuar con mayor responsabilidad.