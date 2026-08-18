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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6953 (El Barco) y las letras son: C D G V.
Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 18 de agosto
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|2513
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 18 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 18 de agosto. A la cabeza salió el número 9788 - El Papa.
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|4063
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|6734
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|5001
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|5939
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|3503
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|2086
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|8023
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|2050
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|6403
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con el barco?
Soñar con El Barco suele representar un viaje personal: cambios, decisiones y la forma en que navegas tus emociones y metas.
Si el barco avanza en aguas tranquilas, indica control y progreso; si hay tormenta o se hunde, sugiere dudas, obstáculos o miedo a perder el rumbo.
¿Qué significa soñar con el papa?
Soñar con el Papa suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, orientación moral y necesidad de paz interior.
También puede indicar deseo de perdón, respeto por la autoridad o un llamado a actuar con mayor responsabilidad.