Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1864 (Llanto) y las letras son: C G K Q.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 16 de julio

1° 1864 11° 0361 2° 0415 12° 0366 3° 6087 13° 6201 4° 6256 14° 5886 5° 6258 15° 0270 6° 3721 16° 7612 7° 9997 17° 8877 8° 2117 18° 2710 9° 8908 19° 8275 10° 7542 20° 1373

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 16 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 16 de julio. A la cabeza salió el número 8459 - Las Plantas.

1° 8459 11° 1964 2° 8171 12° 6670 3° 6860 13° 7169 4° 2604 14° 1986 5° 5052 15° 9096 6° 3695 16° 4220 7° 9081 17° 5829 8° 1976 18° 0821 9° 6112 19° 6706 10° 9480 20° 2543

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele ser una descarga emocional: tu mente procesa tristezas, estrés o culpas reprimidas.

También puede indicar alivio y sanación, o advertir que necesitas apoyo y límites para decidir con claridad.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y ciclos naturales. Sugiere que ideas o vínculos están germinando y requieren paciencia y cuidado.

El estado de las plantas matiza el mensaje: verdes y sanas reflejan vitalidad; marchitas pueden señalar desgaste o falta de atención. También alude a tu conexión con la naturaleza.