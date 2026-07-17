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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1864 (Llanto) y las letras son: C G K Q.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 16 de julio

 1°1864 11°0361 
 0415  12°0366
 3°6087  13°6201 
 6256  14°5886 
 6258  15°0270 
 6°3721  16°7612
 9997  17°8877 
 2117  18°2710 
 8908  19°8275 
 10°7542  20°1373 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 16 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 16 de julio. A la cabeza salió el número 8459 - Las Plantas.

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 1°8459 11°1964 
 8171   12°6670
 3°6860  13°7169 
 2604  14°1986 
 5052  15°9096 
 6°3695  16°4220
 9081  17°5829 
 1976  18°0821 
 6112  19°6706 
 10°9480  20°2543 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele ser una descarga emocional: tu mente procesa tristezas, estrés o culpas reprimidas.

También puede indicar alivio y sanación, o advertir que necesitas apoyo y límites para decidir con claridad.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y ciclos naturales. Sugiere que ideas o vínculos están germinando y requieren paciencia y cuidado.

El estado de las plantas matiza el mensaje: verdes y sanas reflejan vitalidad; marchitas pueden señalar desgaste o falta de atención. También alude a tu conexión con la naturaleza.