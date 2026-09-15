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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4563 (Casamiento) y las letras son: G K W Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 15 de septiembre

 1°4563 11°4062 
 4290  12°3284
 3°8068  13°7888 
 2532  14°0013 
 9658  15°4533 
 6°0562  16°5321
 1642  17°2662 
 7613  18°6884 
 3376  19°5828 
 10°7481  20°7511 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 15 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 15 de septiembre. A la cabeza salió el número 1977 - Pierna Mujer.

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 1°1977 11°2346 
 6484   12°6761
 3°0615  13°8179 
 1745  14°7434 
 9440  15°5574 
 6°6943  16°7614
 8748  17°3647 
 4116  18°8014 
 6487  19°6747 
 10°6627  20°5184 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y el deseo de consolidar una relación o etapa personal. También puede anunciar cambios importantes y la necesidad de asumir nuevas responsabilidades.

Según el contexto, refleja alegría y estabilidad, o bien ansiedad por expectativas y presión social. Si no tienes pareja, puede representar integración interna o preparación para un nuevo comienzo.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con Pierna Mujer (la pierna de una mujer) suele simbolizar feminidad, atracción y avance; habla del impulso para moverte hacia tus metas y del apoyo que te sostiene.

Su estado matiza el significado: fuerte y ágil indica seguridad y progreso; herida o inmóvil sugiere vulnerabilidad, dependencia o dudas sobre tu imagen y relaciones.