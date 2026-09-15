Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3609 (Arroyo) y las letras son: J V X Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 15 de septiembre

1° 3609 11° 0693 2° 2022 12° 7211 3° 0201 13° 7622 4° 2481 14° 7268 5° 2109 15° 6729 6° 2663 16° 7577 7° 6086 17° 1207 8° 9135 18° 0299 9° 3117 19° 9615 10° 3251 20° 2197

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 15 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 15 de septiembre. A la cabeza salió el número 0475 - El Payaso.

1° 0475 11° 8624 2° 5342 12° 5627 3° 5065 13° 6106 4° 6544 14° 8585 5° 3729 15° 4434 6° 1137 16° 4999 7° 3924 17° 7159 8° 3399 18° 1530 9° 1657 19° 0535 10° 1276 20° 4559

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un Arroyo suele simbolizar el fluir de las emociones, calma y renovación; indica que las cosas avanzan de forma natural.

Si el Arroyo está claro y sereno, augura paz y claridad; si aparece turbio, seco o desbordado, advierte confusión, estancamiento o desbordamiento emocional.

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso muestra la tensión entre alegría y miedo: una máscara que oculta emociones o exagera lo que sientes.

Puede aludir a tu lado juguetón y creativo, o a burlas y engaños a tu alrededor; el contexto dirá si es advertencia o liberación.