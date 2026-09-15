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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 1205 (Gato) y las letras son: O K N W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 15 de septiembre

 1°1205 11°7498 
 1259  12°8223
 3°5640  13°9585 
 2475  14°4110 
 7833  15°6164 
 6°8079  16°1109
 7350  17°8286 
 6323  18°8645 
 2996  19°6963 
 10°5611  20°1201 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 15 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 15 de septiembre. A la cabeza salió el número 1014 - Borracho.

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 1°1014 11°7408 
 2740   12°8409
 3°2708  13°8914 
 9122  14°5437 
 4146  15°9506 
 6°8528  16°4989
 4977  17°0887 
 2843  18°5114 
 0891  19°2006 
 10°6573  20°5709 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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El significado varía según el contexto: si es amistoso, indica autoconfianza y armonía; si es agresivo, advierte engaños o necesidad de poner límites; si es negro, señala miedos o prejuicios; acariciarlo sugiere búsqueda de afecto o calma.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con Borracho suele reflejar pérdida de control, exceso o impulsividad; es una señal para moderarte y recuperar equilibrio emocional.

Si tú estás borracho en el sueño, apunta a evasión de problemas; si ves a otro, advierte de malas influencias y la necesidad de poner límites.