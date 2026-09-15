La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 1205 (Gato) y las letras son: O K N W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 15 de septiembre

1° 1205 11° 7498 2° 1259 12° 8223 3° 5640 13° 9585 4° 2475 14° 4110 5° 7833 15° 6164 6° 8079 16° 1109 7° 7350 17° 8286 8° 6323 18° 8645 9° 2996 19° 6963 10° 5611 20° 1201

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 15 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 15 de septiembre. A la cabeza salió el número 1014 - Borracho.

1° 1014 11° 7408 2° 2740 12° 8409 3° 2708 13° 8914 4° 9122 14° 5437 5° 4146 15° 9506 6° 8528 16° 4989 7° 4977 17° 0887 8° 2843 18° 5114 9° 0891 19° 2006 10° 6573 20° 5709

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio; te invita a confiar en tus instintos y a proteger tu espacio emocional.

El significado varía según el contexto: si es amistoso, indica autoconfianza y armonía; si es agresivo, advierte engaños o necesidad de poner límites; si es negro, señala miedos o prejuicios; acariciarlo sugiere búsqueda de afecto o calma.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con Borracho suele reflejar pérdida de control, exceso o impulsividad; es una señal para moderarte y recuperar equilibrio emocional.

Si tú estás borracho en el sueño, apunta a evasión de problemas; si ves a otro, advierte de malas influencias y la necesidad de poner límites.