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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0535 (Pajarito) y las letras son: F P W X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 14 de septiembre

 1°0535 11°5870 
 0060  12°5562
 3°9351  13°6035 
 7157  14°7501 
 7073  15°2635 
 6°6843  16°8786
 1329  17°1479 
 8433  18°9694 
 9718  19°0771 
 10°4302  20°5725 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 14 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 14 de septiembre. A la cabeza salió el número 4553 - El Barco.

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 1°4553 11°9053 
 8009   12°8319
 3°6004  13°1009 
 3293  14°2080 
 3516  15°4686 
 6°0399  16°5981
 6283  17°7372 
 6212  18°8792 
 9411  19°3163 
 10°3666  20°1664 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele señalar mensajes sutiles, esperanza y el inicio de algo pequeño que necesita cuidado.

Si vuela y canta sugiere libertad y alegría; si está herido o enjaulado indica vulnerabilidad o límites.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco simboliza un viaje personal, cambios y cómo navegas tus emociones; en aguas calmadas indica avance y confianza.

En tormenta o si el barco se hunde, refleja miedos y falta de control; su tamaño y estado revelan la magnitud de tus metas y recursos.