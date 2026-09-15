Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 14 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0535 (Pajarito) y las letras son: F P W X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 14 de septiembre

1° 0535 11° 5870 2° 0060 12° 5562 3° 9351 13° 6035 4° 7157 14° 7501 5° 7073 15° 2635 6° 6843 16° 8786 7° 1329 17° 1479 8° 8433 18° 9694 9° 9718 19° 0771 10° 4302 20° 5725

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 14 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 14 de septiembre. A la cabeza salió el número 4553 - El Barco.

1° 4553 11° 9053 2° 8009 12° 8319 3° 6004 13° 1009 4° 3293 14° 2080 5° 3516 15° 4686 6° 0399 16° 5981 7° 6283 17° 7372 8° 6212 18° 8792 9° 9411 19° 3163 10° 3666 20° 1664

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele señalar mensajes sutiles, esperanza y el inicio de algo pequeño que necesita cuidado.

Si vuela y canta sugiere libertad y alegría; si está herido o enjaulado indica vulnerabilidad o límites.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco simboliza un viaje personal, cambios y cómo navegas tus emociones; en aguas calmadas indica avance y confianza.

En tormenta o si el barco se hunde, refleja miedos y falta de control; su tamaño y estado revelan la magnitud de tus metas y recursos.