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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5080 (La Bocha) y las letras son: A G M N.
Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 25 de julio
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|2029
|19°
|3404
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|0343
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 25 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 25 de julio. A la cabeza salió el número 4200 - Huevos.
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|4448
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|5903
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|4324
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|6877
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Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha suele aludir al foco y al control: como “pelota”, habla de metas en juego, destreza y la necesidad de mover tus asuntos con precisión.
Si la interpretas como “la cabeza”, sugiere ordenar tus ideas, soltar presión mental y escuchar tu intuición antes de decidir.
¿Qué significa soñar con huevos?
Soñar con Huevos suele representar potencial, nuevas oportunidades y fertilidad: ideas por nacer y crecimiento personal.
Huevos enteros anuncian prosperidad y comienzos favorables; rotos sugieren fragilidad, pérdidas o decepciones que requieren prudencia.