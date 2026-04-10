Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 9 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 8794 (Cementerio) y las letras son: A O D G. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 9 de abril. A la cabeza salió el número 7104 - La cama. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego. Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias. Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas. Además, el cementerio puede representar el miedo a la muerte o a lo desconocido. También puede ser una invitación a reflexionar sobre la vida y la muerte y a valorar más los momentos presentes. Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y la conexión emocional en una relación. Este sueño a menudo refleja el deseo de descanso y la necesidad de un espacio seguro donde se pueden procesar emociones y pensamientos. Además, la cama en los sueños puede representar la salud física y mental. Puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de tomarse un tiempo para reflexionar sobre la vida y las decisiones que se han tomado.