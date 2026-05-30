En esta noticia

Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 30 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 8522 (Loco) y las letras son: C C W Z.

Te puede interesar

Poner bicarbonato de sodio y papel film en los rieles de la ventana: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 30 de mayo

 1°8522 11°9461 
 3749  12°3337
 3°1828  13°6403 
 8765  14°1573 
 3612  15°6234 
 6°9735  16°4180
 8780  17°9755 
 0999  18°4550 
 8596  19°0221 
 10°7031  20°9232 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 30 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 30 de mayo. A la cabeza salió el número 0022 - Loco.

Te puede interesar

Poner una moneda arriba del router de WiFi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo
 1°0022 11°5783 
 3508   12°0336
 3°9915  13°9948 
 1241  14°1258 
 9289  15°6297 
 6°1990  16°5795
 3405  17°1803 
 6790  18°3349 
 1486  19°8174 
 10°4556  20°8506 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

Te puede interesar

Agregarle canela al café | Qué beneficios tiene y cuánto se recomienda añadir

Te puede interesar

Cómo hacer florecer un limonero en casa: el truco que muy pocos conocen y es usado por jardineros expertos

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco puede representar deseos de libertad y nuevos comienzos. Invita a arriesgarse con curiosidad y a confiar en la intuición.

También puede advertir sobre impulsividad o falta de rumbo. Revisa si estás ignorando límites, compromisos o señales de autocuidado.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco puede representar deseos de libertad y nuevos comienzos. Invita a arriesgarse con curiosidad y a confiar en la intuición.

También puede advertir sobre impulsividad o falta de rumbo. Revisa si estás ignorando límites, compromisos o señales de autocuidado.