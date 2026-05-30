Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 30 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 8522 (Loco) y las letras son: C C W Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 30 de mayo

1° 8522 11° 9461 2° 3749 12° 3337 3° 1828 13° 6403 4° 8765 14° 1573 5° 3612 15° 6234 6° 9735 16° 4180 7° 8780 17° 9755 8° 0999 18° 4550 9° 8596 19° 0221 10° 7031 20° 9232

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 30 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 30 de mayo. A la cabeza salió el número 0022 - Loco.

1° 0022 11° 5783 2° 3508 12° 0336 3° 9915 13° 9948 4° 1241 14° 1258 5° 9289 15° 6297 6° 1990 16° 5795 7° 3405 17° 1803 8° 6790 18° 3349 9° 1486 19° 8174 10° 4556 20° 8506

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco puede representar deseos de libertad y nuevos comienzos. Invita a arriesgarse con curiosidad y a confiar en la intuición.

También puede advertir sobre impulsividad o falta de rumbo. Revisa si estás ignorando límites, compromisos o señales de autocuidado.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco puede representar deseos de libertad y nuevos comienzos. Invita a arriesgarse con curiosidad y a confiar en la intuición.

También puede advertir sobre impulsividad o falta de rumbo. Revisa si estás ignorando límites, compromisos o señales de autocuidado.