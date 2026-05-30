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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 30 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9881 (Las Flores) y las letras son: O Q S S.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 30 de mayo

 1°9881 11°0356 
 8926  12°4496
 3°8091  13°4548 
 5848  14°8964 
 7187  15°5468 
 6°5257  16°5300
 7944  17°5716 
 6592  18°7873 
 5014  19°0369 
 10°7004  20°5510 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 30 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 30 de mayo. A la cabeza salió el número 2458 - Ahogado.

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 1°2458 11°5028 
 9381   12°6228
 3°8144  13°9720 
 7142  14°6576 
 6852  15°9664 
 6°6023  16°4809
 0166  17°3783 
 8808  18°6990 
 2585  19°5898 
 10°2771  20°8437 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, esperanza y renovación; señala que algo positivo está creciendo en tu vida emocional o creativa.

Si aparecen frescas y coloridas, auguran bienestar y amor; si están marchitas o caídas, advierten de desánimo, cierres de ciclo o afectos descuidados.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado suele reflejar emociones reprimidas, sensación de agobio o miedo a perder el control. También puede aludir a cargas que te superan.

Si te ves salvando o saliendo a flote, apunta a superar dificultades. Si observas a otro ahogarse, puede indicar preocupación por alguien cercano o límites personales difusos.