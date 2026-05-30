La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 30 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9881 (Las Flores) y las letras son: O Q S S.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 30 de mayo

1° 9881 11° 0356 2° 8926 12° 4496 3° 8091 13° 4548 4° 5848 14° 8964 5° 7187 15° 5468 6° 5257 16° 5300 7° 7944 17° 5716 8° 6592 18° 7873 9° 5014 19° 0369 10° 7004 20° 5510

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 30 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 30 de mayo. A la cabeza salió el número 2458 - Ahogado.

1° 2458 11° 5028 2° 9381 12° 6228 3° 8144 13° 9720 4° 7142 14° 6576 5° 6852 15° 9664 6° 6023 16° 4809 7° 0166 17° 3783 8° 8808 18° 6990 9° 2585 19° 5898 10° 2771 20° 8437

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, esperanza y renovación; señala que algo positivo está creciendo en tu vida emocional o creativa.

Si aparecen frescas y coloridas, auguran bienestar y amor; si están marchitas o caídas, advierten de desánimo, cierres de ciclo o afectos descuidados.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado suele reflejar emociones reprimidas, sensación de agobio o miedo a perder el control. También puede aludir a cargas que te superan.

Si te ves salvando o saliendo a flote, apunta a superar dificultades. Si observas a otro ahogarse, puede indicar preocupación por alguien cercano o límites personales difusos.