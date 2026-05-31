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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 30 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 6931 (La Luz) y las letras son: A M N P.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 30 de mayo

 1°6931 11°1777 
 5555  12°9838
 3°0716  13°1576 
 3023  14°3189 
 0877  15°2572 
 6°2608  16°8925
 9513  17°2170 
 0731  18°1052 
 9327  19°7031 
 10°4906  20°1001 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 30 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 30 de mayo. A la cabeza salió el número 0481 - Las Flores.

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 1°0481 11°3690 
 5122   12°7066
 3°4628  13°5314 
 7083  14°8995 
 6401  15°3401 
 6°4576  16°8703
 2337  17°3121 
 1113  18°0844 
 2538  19°8604 
 10°3882  20°1565 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz suele simbolizar claridad, esperanza y guía interior. Indica que comprendes mejor una situación y ves el camino a seguir.

También puede señalar un despertar espiritual o la revelación de una verdad oculta. Invita a dejar atrás miedos y a tomar decisiones con confianza.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, esperanza y renovación; señala que algo positivo está creciendo en tu vida emocional o creativa.

Si aparecen frescas y coloridas, auguran bienestar y amor; si están marchitas o caídas, advierten de desánimo, cierres de ciclo o afectos descuidados.