La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 30 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 6931 (La Luz) y las letras son: A M N P.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 30 de mayo

1° 6931 11° 1777 2° 5555 12° 9838 3° 0716 13° 1576 4° 3023 14° 3189 5° 0877 15° 2572 6° 2608 16° 8925 7° 9513 17° 2170 8° 0731 18° 1052 9° 9327 19° 7031 10° 4906 20° 1001

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 30 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 30 de mayo. A la cabeza salió el número 0481 - Las Flores.

1° 0481 11° 3690 2° 5122 12° 7066 3° 4628 13° 5314 4° 7083 14° 8995 5° 6401 15° 3401 6° 4576 16° 8703 7° 2337 17° 3121 8° 1113 18° 0844 9° 2538 19° 8604 10° 3882 20° 1565

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz suele simbolizar claridad, esperanza y guía interior. Indica que comprendes mejor una situación y ves el camino a seguir.

También puede señalar un despertar espiritual o la revelación de una verdad oculta. Invita a dejar atrás miedos y a tomar decisiones con confianza.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, esperanza y renovación; señala que algo positivo está creciendo en tu vida emocional o creativa.

Si aparecen frescas y coloridas, auguran bienestar y amor; si están marchitas o caídas, advierten de desánimo, cierres de ciclo o afectos descuidados.