Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3763 (Casamiento) y las letras son: I H Q T.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 24 de julio

1° 3763 11° 1637 2° 3359 12° 7295 3° 6498 13° 9381 4° 0805 14° 3914 5° 6163 15° 6333 6° 8639 16° 6223 7° 0706 17° 2679 8° 2924 18° 1388 9° 3181 19° 4590 10° 9464 20° 3207

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 24 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 24 de julio. A la cabeza salió el número 5636 - La Manteca.

1° 5636 11° 1113 2° 0773 12° 6292 3° 7206 13° 9322 4° 2884 14° 9480 5° 9668 15° 4839 6° 5537 16° 5939 7° 1271 17° 8606 8° 1567 18° 8875 9° 3006 19° 9422 10° 9621 20° 7831

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con Casamiento suele simbolizar compromisos, uniones y el paso a una nueva etapa en el amor, el trabajo o proyectos personales.

También puede reflejar deseo de estabilidad o miedo a perder independencia, según las emociones del sueño y tu situación actual.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele asociarse con abundancia, nutrición y placer sencillo; indica comodidad, apoyo y procesos que fluyen con suavidad.

Si La Manteca aparece derretida, rancia o desperdiciada, puede señalar excesos, descuido u oportunidades que se escapan, invitando a moderación y cuidado.