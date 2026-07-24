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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería distribuye premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3763 (Casamiento) y las letras son: I H Q T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 24 de julio

 1°3763 11°1637 
 3359  12°7295
 3°6498  13°9381 
 0805  14°3914 
 6163  15°6333 
 6°8639  16°6223
 0706  17°2679 
 2924  18°1388 
 3181  19°4590 
 10°9464  20°3207 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 24 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 24 de julio. A la cabeza salió el número 5636 - La Manteca.

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 1°5636 11°1113 
 0773   12°6292
 3°7206  13°9322 
 2884  14°9480 
 9668  15°4839 
 6°5537  16°5939
 1271  17°8606 
 1567  18°8875 
 3006  19°9422 
 10°9621  20°7831 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con Casamiento suele simbolizar compromisos, uniones y el paso a una nueva etapa en el amor, el trabajo o proyectos personales.

También puede reflejar deseo de estabilidad o miedo a perder independencia, según las emociones del sueño y tu situación actual.

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele asociarse con abundancia, nutrición y placer sencillo; indica comodidad, apoyo y procesos que fluyen con suavidad.

Si La Manteca aparece derretida, rancia o desperdiciada, puede señalar excesos, descuido u oportunidades que se escapan, invitando a moderación y cuidado.