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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5193 (Enamorado) y las letras son: A C H J.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 24 de julio

 1°5193 11°5032 
 7962  12°7876
 3°9375  13°6105 
 7244  14°9909 
 6205  15°5600 
 6°7140  16°5026
 7839  17°1849 
 8127  18°1581 
 8224  19°2849 
 10°3249  20°0103 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 24 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 24 de julio. A la cabeza salió el número 3520 - La Fiesta.

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 1°3520 11°0215 
 2471   12°4708
 3°4080  13°1084 
 5705  14°1049 
 6185  15°2596 
 6°6768  16°6450
 6729  17°9298 
 9127  18°7249 
 4343  19°6238 
 10°8535  20°8732 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con Enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión; muestra anhelo de intimidad, atención y reciprocidad.

También puede señalar idealización o dudas en la relación; invita a equilibrar ilusión con realismo y a escuchar tu intuición.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de diversión, conexión social y celebración de logros o cambios positivos.

También puede indicar exceso o evasión: demasiados compromisos, necesidad de equilibrio o miedo a quedar fuera del grupo.