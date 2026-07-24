El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 5193 (Enamorado) y las letras son: A C H J.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 24 de julio

1° 5193 11° 5032 2° 7962 12° 7876 3° 9375 13° 6105 4° 7244 14° 9909 5° 6205 15° 5600 6° 7140 16° 5026 7° 7839 17° 1849 8° 8127 18° 1581 9° 8224 19° 2849 10° 3249 20° 0103

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 24 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 24 de julio. A la cabeza salió el número 3520 - La Fiesta.

1° 3520 11° 0215 2° 2471 12° 4708 3° 4080 13° 1084 4° 5705 14° 1049 5° 6185 15° 2596 6° 6768 16° 6450 7° 6729 17° 9298 8° 9127 18° 7249 9° 4343 19° 6238 10° 8535 20° 8732

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con Enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión; muestra anhelo de intimidad, atención y reciprocidad.

También puede señalar idealización o dudas en la relación; invita a equilibrar ilusión con realismo y a escuchar tu intuición.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseo de diversión, conexión social y celebración de logros o cambios positivos.

También puede indicar exceso o evasión: demasiados compromisos, necesidad de equilibrio o miedo a quedar fuera del grupo.