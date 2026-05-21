La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0501 (Agua) y las letras son: D T V X.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 21 de mayo

1° 0501 11° 6308 2° 0259 12° 0516 3° 5996 13° 2649 4° 9155 14° 2847 5° 3013 15° 5959 6° 7700 16° 6624 7° 7317 17° 8278 8° 1519 18° 3233 9° 1764 19° 6113 10° 8888 20° 0518

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 21 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 21 de mayo. A la cabeza salió el número 3891 - Excusado.

1° 3891 11° 4161 2° 0518 12° 1588 3° 9922 13° 7594 4° 6174 14° 1271 5° 4891 15° 2285 6° 2847 16° 6231 7° 6370 17° 8061 8° 1849 18° 0758 9° 7071 19° 6675 10° 9378 20° 4612

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua suele reflejar tu estado emocional: claridad y calma si es limpia, confusión si es turbia.

El contexto define el matiz: ríos hablan de cambios, el mar calmo de posibilidades, e inundaciones de sentirse sobrepasado.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado suele simbolizar la necesidad de soltar cargas emocionales, purificarte o dejar atrás lo que ya no te sirve. También puede aludir a intimidad y límites personales.

Si el excusado está limpio y funciona, indica liberación y alivio; si está sucio, tapado o desbordado, refleja emociones reprimidas, vergüenza o situaciones que te superan.