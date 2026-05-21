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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 0501 (Agua) y las letras son: D T V X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 21 de mayo

 1°0501 11°6308 
 0259  12°0516
 3°5996  13°2649 
 9155  14°2847 
 3013  15°5959 
 6°7700  16°6624
 7317  17°8278 
 1519  18°3233 
 1764  19°6113 
 10°8888  20°0518 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 21 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 21 de mayo. A la cabeza salió el número 3891 - Excusado.

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 1°3891 11°4161 
 0518   12°1588
 3°9922  13°7594 
 6174  14°1271 
 4891  15°2285 
 6°2847  16°6231
 6370  17°8061 
 1849  18°0758 
 7071  19°6675 
 10°9378  20°4612 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua suele reflejar tu estado emocional: claridad y calma si es limpia, confusión si es turbia.

El contexto define el matiz: ríos hablan de cambios, el mar calmo de posibilidades, e inundaciones de sentirse sobrepasado.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado suele simbolizar la necesidad de soltar cargas emocionales, purificarte o dejar atrás lo que ya no te sirve. También puede aludir a intimidad y límites personales.

Si el excusado está limpio y funciona, indica liberación y alivio; si está sucio, tapado o desbordado, refleja emociones reprimidas, vergüenza o situaciones que te superan.