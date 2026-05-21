La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7140 (El Cura) y las letras son: I G R Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 21 de mayo

1° 7140 11° 3545 2° 8866 12° 2135 3° 8052 13° 5371 4° 0088 14° 1845 5° 3643 15° 3401 6° 9609 16° 0755 7° 7509 17° 5598 8° 4166 18° 7517 9° 1425 19° 6825 10° 3631 20° 0896

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 21 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 21 de mayo. A la cabeza salió el número 3047 - Muerto.

1° 3047 11° 5064 2° 4343 12° 6564 3° 0982 13° 3912 4° 0352 14° 7778 5° 5672 15° 6838 6° 5233 16° 8092 7° 2952 17° 3312 8° 0442 18° 4058 9° 0710 19° 0207 10° 2723 20° 0563

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con un cura suele simbolizar búsqueda de guía moral y necesidad de consejo espiritual. También puede reflejar reflexión sobre valores, fe o propósito.

En otros casos señala culpa o deseo de perdón, invitando a reconciliarte con tus actos. Según el contexto, puede advertir de juicios propios o ajenos.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de etapas, duelo o la necesidad de soltar el pasado. También puede reflejar nostalgia, culpa o asuntos pendientes.

Si el muerto aparece en paz, sugiere aceptación y guía interior; si genera angustia, apunta a miedo al cambio o a una pérdida reciente. Tus emociones y el contexto del sueño orientan la interpretación.