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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7140 (El Cura) y las letras son: I G R Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 21 de mayo

 1°7140 11°3545 
 8866  12°2135
 3°8052  13°5371 
 0088  14°1845 
 3643  15°3401 
 6°9609  16°0755
 7509  17°5598 
 4166  18°7517 
 1425  19°6825 
 10°3631  20°0896 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 21 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 21 de mayo. A la cabeza salió el número 3047 - Muerto.

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 1°3047 11°5064 
 4343   12°6564
 3°0982  13°3912 
 0352  14°7778 
 5672  15°6838 
 6°5233  16°8092
 2952  17°3312 
 0442  18°4058 
 0710  19°0207 
 10°2723  20°0563 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con un cura suele simbolizar búsqueda de guía moral y necesidad de consejo espiritual. También puede reflejar reflexión sobre valores, fe o propósito.

En otros casos señala culpa o deseo de perdón, invitando a reconciliarte con tus actos. Según el contexto, puede advertir de juicios propios o ajenos.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de etapas, duelo o la necesidad de soltar el pasado. También puede reflejar nostalgia, culpa o asuntos pendientes.

Si el muerto aparece en paz, sugiere aceptación y guía interior; si genera angustia, apunta a miedo al cambio o a una pérdida reciente. Tus emociones y el contexto del sueño orientan la interpretación.