Este viernes, 3 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 5417 - Desgracia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 3 de julio

1° 5417 11° 0128 2° 3951 12° 9611 3° 3524 13° 8541 4° 4329 14° 8640 5° 3228 15° 6280 6° 0794 16° 9797 7° 9679 17° 5843 8° 9220 18° 3756 9° 1812 19° 3741 10° 2029 20° 4357

¿Qué significa soñar con Desgracia?

Soñar con la Desgracia suele reflejar miedos a la pérdida, culpa o sensación de vulnerabilidad; es más una proyección de ansiedad que un presagio literal.

También puede ser una invitación a tomar precauciones y cuidar tu bienestar: revisar decisiones, buscar apoyo y fortalecer la resiliencia ante posibles cambios.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.