Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 3 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 3676 - Las Llamas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 3 de julio

1° 3676 11° 3020 2° 9607 12° 6224 3° 1851 13° 5516 4° 0813 14° 6321 5° 2726 15° 9460 6° 4370 16° 0250 7° 7946 17° 8386 8° 2350 18° 7979 9° 8823 19° 5681 10° 8830 20° 8708

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con llamas de fuego suele señalar transformación, pasión intensa o purificación; también puede advertir sobre riesgos, impulsividad o conflictos que amenazan con descontrolarse.

Si el sueño trata de las llamas como animales, alude a resistencia y carga asumida, así como a la necesidad de poner límites; también puede reflejar testarudez ajena o deseo de compañía tranquila.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.